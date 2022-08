Abarth Pulse: prime immagini dell’abitacolo

Abarth Pulse sarà la prossima grande novità di Stellantis in America Latina. Il suo debutto infatti è previsto entro fine anno. A proposito di questo modello conosciamo già il suo design esteriore mentre poche notizie si hanno sugli interni. Tuttavia nelle ultime ore sono trapelate dal Brasile alcune foto spia interessanti che mostrano parte dell’abitacolo ed in particolare volante e cruscotto del futuro modello.

Prime immagini degli interni di Abarth Pulse

Le foto sono state pubblicate dal profilo @fca_club_brazil su Instagram, che ha gentilmente fornito le immagini degli interni della nuova Abarth Pulse. Come di serie sulle vetture sportive proposte, l’abitacolo combinerà il colore nero con dettagli di rifinitura rossi. A prima vista, vediamo il volante con cuciture rosse e rivestimento in pelle, finitura che si ripete alla base della leva del cambio automatico. Ma sempre parlando del volante, ha il logo dello scorpione Abarth, ma in una versione più semplice nera con un cerchio rosso. Non si tratta dunque del logo giallorosso che era presente sulle ultime 500 Abarth vendute in Brasile.

Le immagini in questione rivelano ulteriori dettagli più rossi appena sopra le prese d’aria della Abarth Pulse, che avrà nella stessa tonalità anche i comandi direzionali delle prese d’aria. A proposito di console, oltre alla finitura rossa sulle cuciture che abbiamo già descritto, la sportiva debutterà con una novità all’interno della linea Pulse: il freno di stazionamento elettronico e la modalità Hold che permette al pilota di staccare il piede dal freno quando l’auto ad esempio è ferma al semaforo.

Anche il cruscotto sarà 100% digitale come nelle versioni più complete di Pulse. La differenza è che il display da 7 pollici avrà una propria grafica per rafforzare la sportività del piccolo SUV, e arriveranno anche delle novità: sulla sinistra ci sarà una barra da 0 a 100 per mostrare quanta potenza viene consumata.

Inoltre, nel sistema multimediale 10″ ci si può aspettare nuove funzionalità incentrate sulla sportività. I ​​sedili saranno rifiniti in pelle con una parte centrale che richiama le sportive più costose e cuciture rosse.

La nuova Abarth Pulse avrà sotto il cofano il motore 1.3 turbo fino a 185 CV e 27,5 kgfm di coppia, sempre con cambio automatico a 6 rapporti. Finora Fiat non ha approfondito molti dettagli della vettura, ma ha confermato che la Pulse Abarth sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi, oltre a raggiungere velocità massime di oltre 210 km/h.

