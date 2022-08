Maserati Grecale PrimaSerie: ecco la nuova serie speciale

Arrivano novità interessanti dal Nord America per Maserati. La casa automobilistica del tridente lancerà infatti la Maserati Grecale PrimaSerie in edizione limitata in Nord America entro la fine dell’anno. Il crossover in edizione limitata riceverà colori esterni unici e combinazioni di colori interni inedite.

325 unità di Maserati Grecale Primaserie saranno vendute entro fine anno in Nord America

Maserati offrirà il Grecale Trofeo di alto livello con il pacchetto PrimaSerie. Questo racchiude il nuovo motore Nettuno V6 dell’azienda, che alimenta la Maserati MC20 e produce una potenza di 530 cavalli nel crossover. Maserati Grecale Trofeo PrimaSerie arriva in Giallo Corse, colore unico nel programma di personalizzazione Fuoriserie della casa automobilistica. Il crossover riceve anche ruote Crio da 21 pollici che ospitano pinze dei freni rosse.

All’interno, Maserati rifinisce il Trofeo con interni neri e cuciture gialle. Il crossover sfoggia anche finiture in carbonio 3D e cuciture personalizzate sul poggiatesta. Viene fornito con il Premium Plus e i pacchetti di assistenza tecnica. I due aggiungono funzionalità come sedili anteriori ventilati, un sistema audio Sonus a 21 altoparlanti, un display head-up, ricarica wireless, pedali sportivi e altro ancora.

Maserati offrirà anche l’upgrade PrimaSerie sulla Grecale Modena. Questo modello racchiude la configurazione del gruppo propulsore a quattro cilindri ibrido leggero dell’azienda che produce 325 CV (239 kW). Sarà disponibile in tre colori: Bianco Astro, Blu Nobile o Grigio Cangiante. La Modena PrimaSerie monta ruote Pegaso da 21 pollici.

Maserati differenzia i tre colori esterni con accenti di colore diverso. La casa automobilistica accoppia il Bianco Astro con interni Rosso, cuciture Grigio e finiture in nero pianoforte. All’esterno, il crossover bianco ha le pinze dei freni rosse. Il Blu Nobile ha pinze dei freni blu, interni neri, cuciture blu e finiture in nero pianoforte. Il Grigio Cangiante riceve anche pinze dei freni blu, ma Maserati cambia l’interno con interni Ghiaccio, cuciture Grigio e più finiture in nero pianoforte.

La Modena PrimaSerie riceve anche il pacchetto Premium Plus di Maserati che aggiunge sedili sportivi, volante riscaldato, impianto audio Sonus a 21 altoparlanti, bocchette lavacristallo riscaldate, sedili anteriori ventilati e sedili posteriori riscaldati. Il pacchetto Techsisstance aggiunge un display head-up, pedali in alluminio spazzolato e climatizzatore a tre zone.