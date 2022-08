Jeep rimane leader nel segmento dei SUV in Brasile a luglio

Quando si tratta di SUV, Jeep è uno dei brand più affermati. Il mese di luglio, in Brasile, si è concluso per la casa automobilistica americana con un altro primato in questo segmento, con una quota del 19% e 10.165 unità vendute.

Inoltre, Jeep si consolida fino ad ora anche come la numero uno della categoria in tutto il 2022, con oltre 76.000 unità vendute. Quest’anno, il brand di Stellantis ha guidato ogni mese il segmento dei SUV, mostrando le potenzialità dei suoi modelli nel mercato brasiliano.

Jeep: a luglio ha venduto oltre 10.000 unità nel mercato brasiliano

Sempre sui risultati ottenuti nei primi sette mesi dell’anno, il costruttore americano ha ottenuto una quota pari al 7,4%, considerando il mercato generale. La Compass rimane tra i veicoli più venduti del 2022, classificandosi al sesto posto con oltre 35.000 unità vendute quest’anno.

È stata persino la leader tra i C-SUV a luglio, con una quota di mercato del 38,3%. Posizione che mantiene anche per l’anno, con una quota del 41,7% nella sua categoria. Il Commander, invece, segue la stessa traiettoria di successo, con la leadership tra i D-SUV sia nel mese di luglio, con il 30,7% di share, che nell’anno, con il 32% di share.

A luglio 2022, Jeep ha celebrato anche un altro importante traguardo: il Jeep Renegade ha raggiunto la soglia delle 400.000 unità vendute in Brasile da quando è stato lanciato e ha partecipato anche al premio per il grande vincitore del programma “No Limite”.

Sempre a luglio, la gamma della casa automobilistica american è cresciuta con l’arrivo del presentatore, atleta e creatore Fernando Fernandes come suo nuovo ambassador. Non si ferma qui. Nei prossimi giorni crescerà anche il portafoglio del marchio, con l’arrivo del Gladiator, l’ultima Jeep lanciata in Brasile.