Peugeot 408 PSE: si farà? Ecco la verità

La nuova Peugeot 408 ha vissuto un debutto che ha avuto molto risalto. Il nuovo modello della casa automobilistica del Leone ha suscitato molto interesse, e non solo per il formato della carrozzeria che è stato scelto. I seguaci del marchio francese hanno apprezzato molto il design sportivo e dinamico della nuova 408 . Ecco perché, fin dall’inizio, si è ipotizzata la possibilità che una versione PSE raggiungesse il mercato. Quali sono le reali possibilità che la Peugeot 408 PSE veda la luce del giorno?

Peugeot 408 PSE: ecco i motivi per cui la vettura non si farà

La verità è che il produttore ha accantonato l’idea di introdurre una versione PSE nella gamma 408. Ma quali sono i motivi per cui questa opzione è stata esclusa? Entriamo nel dettaglio.

Il programma PSE di Peugeot è stato condotto da Jean Philippe Imparato. L’ex amministratore delegato di Peugeot è attualmente il CEO del marchio Alfa Romeo. Nel gennaio dello scorso anno Imparato, prima della partenza dalla Peugeot, ha confermato che l’unico progetto sul tavolo era quello relativo alla Peugeot e-208 PSE. La versione sportiva del popolare veicolo utilitario elettrico vedrà la luce nel 2023 approfittando del lancio del “lifting”.

Qualche tempo dopo, nell’ottobre 2021, si è deciso di porre fine al programma PSE. Pertanto, l’e-208 PSE è stato annullato. La stessa Linda Jackson, CEO di Peugeot, ha chiuso questo progetto. Ricordiamo inoltre che all’epoca Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, chiese ai vertici dei marchi che compongono questo enorme conglomerato automobilistico di tagliare i costi per dare priorità all’elettrificazione.

La Peugeot 408 dunque non avrà una versione PSE ma avrà una versione 100% elettrica. La Peugeot non aveva inizialmente previsto di sviluppare una variante 100% elettrica della nuova 408 . Tuttavia, e come ha confermato il marchio stesso, la Peugeot e-408 sarà una realtà e finirà per arrivare nelle concessionarie.

La 408 è conosciuta internamente con il codice P54 e la decisione di dare il via libera alla sua variante completamente elettrica è stata presa alla fine del turbolento anno 2020. Qualcosa di simile è accaduto con la nuova Peugeot 308 che possiamo trovare sul mercato.

Un altro motivo per cui una Peugeot 408 PSE non si farà ha a che fare con la Peugeot 508 PSE. La berlina francese, nella sua configurazione più estrema, utilizza la tecnologia ibrida plug-in (PHEV) . E, sebbene la 408 sia tecnicamente compatibile con il motore ibrido plug-in da 360 CV, Peugeot prevede di metterlo da parte e adottare la rinnovata tecnologia PHEV che Stellantis introdurrà nel 2024. Dunque per questi motivi questa auto non si farà.

