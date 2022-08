Alfa Romeo: nel 2027 arriva una berlina più grande di Giulia

Il capo dell’Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, nei giorni scorsi ha confermato l’auto il lancio di una grande berlina nel 2027. Il boss del Biscione ha dichiarato: “Sapendo che il DNA dell’Alfa Romeo è berlina e sportività, la risposta probabilmente non sarà un SUV”. Ha aggiunto: “Voglio reinventare la sportività per il 21° secolo, fornendo un elevato livello di autonomia e un alto livello di prestazioni, proteggendo anche il cliente in termini di abitabilità, ma senza distruggere l’aerodinamica, che è un fattore chiave del nostro futuro sviluppo.

Il 2027 segnerà il debutto sul mercato di una grande berlina di Alfa Romeo

“Ad un certo punto, dovremo evolvere il concetto di cosa sia un SUV nel 2027. Ma per me questo significa una berlina che si lega al DNA di Alfa”. Parlando di creare un’auto con in mente l’America, Imparato ha detto: “Apprezzo molto il fatto che vendiamo auto in America, Cina e Asia. “Se voglio essere coerente, in primo luogo puntiamo sul premium e in secondo luogo andiamo ovunque nel mondo, quindi devo essere presente nel segmento E premium”.

Mentre Imparato ha detto che l’ Alfa Romeo Giulia, l’unica berlina esistente del marchio, sopravviverà, è probabile che questo nuovo modello sia più grande, piuttosto che una sostituzione diretta, data la domanda in America di auto significativamente più grandi che in Europa.

Si potrebbe dunque trattare della nuova Alfa Romeo GTV, una vettura di cui si parla da un po’ che potrebbe tornare su piattaforma STLA Large in versione completamente elettrica ma dalle prestazioni elevate. L’auto dovrebbe avere una lunghezza di poco inferiore ai 5 metri e un design da berlina coupé a 4 porte. Vedremo dunque a proposito di questo futuro modello se nel corso dei prossimi mesi emergeranno ulteriori dettagli.

