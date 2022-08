Fiat Strada: per la prima volta nel 2022 non è leader delle vendite in Brasile

Fiat Strada per la prima volta nel 2022 nel mese di luglio che si è da poco concluso non è stato leader delle vendite in Brasile. Infatti la vettura della principale casa automobilistica italiana è stata superata da una delle vetture più importanti nella storia del mercato auto del Brasile, Volkswagen Gol.

Fiat Strada a luglio è stata superata per la prima volta in questo 2022 da Volkswagen Gol

Entro la fine dell’anno, questo modello dirà addio e sarà sostituito dal Polo Track. Ma il veterano se ne andrà con stile. Nel suo ultimo atto, è tornato al posto che ha occupato per più di 20 anni. A luglio, Gol è tornato in “vetta alle classifiche”. La Volkswagen è stata l’auto più venduta in Brasile il mese scorso. Con 11.924 immatricolazioni, ha superato di oltre mille unità la Fiat Strada, che ha registrato 10.897 unità vendute. I dati sono stati rilasciati nelle scorse ore da Jato Dynamics. Un altro ex leader che si è rialzato è stato Onix. Con 8.837 immatricolazioni è stato il terzo best seller.

Per quanto riguarda invece il segmento dei SUV, questa volta, il maggior successo è stato di Chevrolet Tracker con 5.998 immatricolazioni. Fiat Pulse ha fatto di nuovo bene ed è stato il secondo best seller (5.300), con Kicks al terzo (5.221) e Creta al quarto (5.125). Il SUV di Fiat nella generale è ottava. Sempre a proposito della casa italiana segnaliamo il sesto posto di Fiat Argo.

Ecco le 10 vetture con più immatricolazioni nel mese di luglio 2022 in Brasile:

1a Volkswagen Gol – 11.924 unità

2a Fiat Strada – 10.897 unità

3a Chevrolet Onix – 8.837 unità

4a Hyundai HB20 – 8.156 unità

5a Chevrolet Onix Plus – 8.135

6a Fiat Argo – 6.103 unità

7a – Chevrolet Tracker – 5.998 unità

8a Fiat Pulse – 5.300 unità

9a Nissan Kicks – 5.221 unità

10a Hyundai Creta – 5.125 unità

