Fiat Strada 2023: il pick-up compatto diventa ancora più moderno

Veicolo più venduto in Brasile e riferimento nel suo segmento, il Fiat Strada arriva ancora più moderno grazie al model year 2023 con più caratteristiche di serie e una nuova colorazione disponibile. Nel 2020, il pick-up ha subito un cambiamento radicale, in cui è diventato ancora più robusto, ha acquisito un nuovo look e ha acquisito nuove funzionalità. Da allora, ha continuato ad evolversi.

Alla fine dello scorso anno, il leader del segmento praticamente da quando è stato lanciato, ha innovato e raggiunto il mercato con il cambio automatico CVT. Ora, l’intera gamma, dalla versione entry-level fino a quella top, riceve un aggiornamento nell’ambito del nuovo design del marchio.

Fiat Strada 2023: ecco le ultime novità introdotte con il nuovo model year

Adesso la bandiera Fiat è presente sui sedili (in precedenza c’era soltanto sulle versioni Volcano e Ranch), aggiungendo maggiore esclusività all’abitacolo del modello compatto. Vale la pena ricordare che lo Strada è stato la prima vettura a integrare il rebranding del marchio e a portare in primo piano la bandiera Fiat e il pomello del cambio.

Un altro cambiamento arriva negli allestimenti Ranch e Volcano. Il pick-up compatto adesso è più moderno, introducendo il climatizzatore automatico in entrambi. Con un facile accesso, ora è possibile controllare il clima con precisione e maggiore comodità utilizzando solo la funzione Auto che regola il clima interno alla temperatura desiderata dal cliente.

Inoltre, il Fiat Strada Volcano 2023 con cambio manuale, che ha già un ricco elenco di dotazioni, avrà di serie il caricatore wireless per smartphone compatibili. A questo si aggiunge la funzione di mirroring wireless del sistema di infotainment con display da 7 pollici, portando maggiore praticità e tecnologia per ricaricare lo smartphone senza utilizzare il cavo.

Il Fiat Strada 2023 avrà anche una nuova colorazione in entrambe le versioni già menzionate: la Grigio Strato che ha debuttato con il Fiat Pulse e ora arriva a completare la gamma di tonalità del famoso pick-up compatto.

Il colore rafforza i dettagli del veicolo, la sua modernità ed esclusività nelle versioni top di gamma. A questo si aggiungono altre cinque colorazioni: Nero Vulcano, Rosso Monte Carlo, Grigio Silverstone, Argento Bari e Bianco Banchisa.

Ecco il listino prezzi nello specifico:

Brasile (eccetto San Paolo, Paraíba e Manaus Free Trade Zone)

Endurance Cabin Plus 1.4 Flex MT: 95.290 R$ (17.997 euro)

Freedom Cabine Plus 1.3 Flex MT: 101.990 R$ (19.262 euro)

Freedom Double Cab 1.3 Flex MT: 107.990 R$ (20.395 euro)

Volcano Double Cab 1.3 Flex MT: 112.990 R$ (21.340 euro)

Vulcano Double Cab 1.3 Flex AT: 120.990 R$ (22.851 euro)

Ranch Double Cab 1.3 Flex AT: 125.990 R$ (23.795 euro)

San Paolo