Ferrari Portofino M: ecco la versione di Novitec

Novitec ha aggiunto la Ferrari Portofino M alla sua lista di veicoli modificati. Nella versione del famoso tuner Portofino M presenta diversi componenti aggiuntivi in ​​fibra di carbonio. Sebbene discrete, le parti includono lo spoiler anteriore, il rivestimento della presa d’aria laterale nel paraurti anteriore, i bordi in carbonio per le prese d’aria sul cofano, i nuovi involucri degli specchietti laterali, i pannelli dei bilancieri e lo spoiler del labbro posteriore. Per gli interni è disponibile una selezione di pelle e Alcantara, in diversi colori.

Novitec ha aggiunto la Ferrari Portofino M alla sua lista di veicoli modificati

Per le ruote, Novitec si è rivolta a Vossen, che offre due diversi design. Entrambi misurano rispettivamente 21 e 22 pollici nella parte anteriore e posteriore e si possono avere in diverse tonalità. Nell’auto nella foto, misurano 9×21 pollici all’anteriore e 12×22 pollici al posteriore, con un design a due razze, calzati rispettivamente con pneumatici 255/30 e 315/25.

Riducendo l’altezza da terra della Ferrari Portofino M di circa 35 mm, le molle sportive sono ottimizzate per queste ruote. I proprietari che hanno scelto la sospensione ride-control possono ottenere queste molle con il sistema di sollevamento del muso idraulico, che solleva l’avantreno premendo un pulsante di circa 40 mm, rendendo così più facile affrontare i dossi. Il veicolo torna all’altezza di marcia standard premendo lo stesso pulsante o automaticamente al raggiungimento di 80 km/h.

Per il V8 biturbo da 3,9 litri sono disponibili tre diversi kit di prestazioni. Tutti utilizzano un modulo plug-and-play e, nella forma migliore, che presenta catalizzatori sportivi a 100 celle isolati termicamente, aumenta la potenza e la coppia a 704 CV e 882 Nm. Novitec afferma che la sua Ferrari Portofino M può raggiungere 100 km/h in 3,15 secondi, 200 km/h in 9,4 secondi e una velocità massima di 325 km/h. Il modello di serie, che ha 620 CV e 760 Nm, fa lo 0-100 km/h in 3,45 secondi e raggiunge oltre 320 km/h di velocità massima.

Ti potrebbe interessare: Ferrari Purosangue: continuano i test del prototipo [Foto spia]