Ferrari Purosangue: continuano i test del prototipo [Foto spia]

Ferrari Purosangue continua i test in strada. Il SUV del cavallino rampante che farà il suo debutto nel corso del prossimo mese di settembre è stato nuovamente avvistato in strada in versione prototipo camuffato. Continuano dunque i test a poche settimane dal suo lancio. Le immagini che vi proponiamo sono state pubblicate sui social da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit.

Avvistato di nuovo il prototipo camuffato di Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue sarà la grande novità della casa automobilistica di Maranello per questo 2022. Il suo debutto del resto è atteso da molto tempo e siamo sicuri che farà parlare a lungo di se nel mondo dei motori e non solo. Ferrari ha già anticipato molte cose su questo modello. Sappiamo ad esempio che sarà una vettura unica nel suo genere.

Come si evince dalle stesse immagini spia infatti avrà ben poco in comune con gli altri SUV di lusso con cui dovrà duellare quando finalmente arriverà sul mercato. Infatti Ferrari Purosangue avrà un assetto ribassato e un design molto sportivo. Tanto che sono in molti a pensare che più che un SUV si tratti di una sorta di supercar a ruote alte.

Delle supercar Ferrari Purosangue manterrà anche l’esclusività. Infatti la vettura sarà venduta solo in un numero limitato di unità ogni anno al pari di tutte le altre vetture che fanno parte della gamma della casa automobilistica italiana. Il SUV infatti non potrà rappresentare più del 20 per cento del totale delle vendite della Ferrari.

Di Ferrari Purosangue sappiamo già che avrà una lunghezza intorno ai 5 metri e che sicuramente nella sua gamma troverà spazio un motore V12 Aspirato da oltre 800 cavalli. La versione con motore V12 potrebbe persino utilizzare una trasmissione ibrida simile a quella originariamente utilizzata sulla LaFerrari. Sicuramente nelle prossime settimane arriveranno ulteriori novità su quelle che saranno le caratteristiche di questo modello.

