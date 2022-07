Alfa Romeo: novembre mese di importanti debutti per il Biscione

Alfa Romeo sarà sicuramente protagonista della scena nel corso del prossimo autunno. In particolare novembre dovrebbe essere un mese piuttosto caldo per la casa automobilistica del Biscione. Infatti nelle scorse ore, il numero uno dello storico marchio milanese, il CEO Jean Philippe Imparato, ha confermato che proprio nel corso di quel mese vedremo il debutto della versione ibrida plug-in del SUV Alfa Romeo Tonale.

A Novembre Alfa Romeo farà debuttare Tonale PHEV e Giulia e Stelvio Restyling

Si tratta dell’attesa versione top di gamma per il SUV di segmento C dotato di motore da 275 cavalli, che secondo gli addetti ai lavori potrebbe diventare in breve tempo una delle versioni più vendute del modello nel mondo, questo nonostante un prezzo importante. Questa variante potrebbe dare un grosso contributo nel migliorare ulteriormente la redditività del marchio che già negli ultimi tempi ha fatto notevoli passi avanti da questo punto di vista, come specificato in più riprese dal suo CEO Imparato.

Tonale PHEV non dovrebbe essere l’unica novità di novembre per Alfa Romeo. Infatti Imparato ha lasciato intendere che con buona probabilità quello sarà anche il mese in cui finalmente saranno svelati i restyling di Giulia e Stelvio. Si tratta di auto di cui già da molto tempo si parla e che finalmente dovrebbero essere lanciate sul mercato. Già diverse volte i prototipi camuffati di questi due modelli sono stati avvistati, come si evince dalle numerose foto spia apparse sul web.

Da quello che si è potuto capire fino ad ora, gli aggiornamenti per queste due auto saranno piuttosto lievi e riguarderanno un nuovo quadro strumenti digitale all’interno e nuovi fari Matrix Led. Probabile che ci siano anche altre novità, ma per il momento in proposito non abbiamo notizie certe.

Con questi aggiornamenti le due auto della casa automobilistica del Biscione rimarranno sul mercato ancora per qualche anno prima dell’arrivo delle nuove generazioni che in base a quanto trapelato fino ad ora e a quanto lasciato intendere dallo stesso Imparato potrebbero regalare molto sorprese ai fan del Biscione.

Questo in particolare riguarda la berlina Alfa Romeo Giulia che potrebbe cambiare molto la propria silhouette rispetto alla versione attuale, assomigliando maggiormente ad una berlina rialzata in stile fastback. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito nelle prossime settimane da parte del brand premium.

