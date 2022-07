Alfa Romeo Tonale: 14 mila ordini già effettuati, a novembre il PHEV

Alfa Romeo Tonale è arrivato sul mercato solo da pochi mesi. Le prime consegne sono avvenute ad inizio giugno quando nelle concessionarie del Biscione è avvenuto il primo Porte aperte. Il SUV presentato lo scorso 8 febbraio ad Arese e prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco in Campania può già essere considerato un successo commerciale.

Già 14 mila ordini per Alfa Romeo Tonale alla fine di luglio

Infatti nelle scorse ore il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha confermato che sono già quasi 14 mila gli ordini ricevuti da Alfa Romeo Tonale alla fine di luglio. La situazione dovrebbe migliorare ulteriormente già nelle prossime settimane. Infatti di recente è stata introdotta la versione diesel che era particolarmente attesa da molti clienti e soprattutto da aziende e professionisti.

Poi successivamente arriverà anche la versione top di gamma e cioè quella con motore ibrido plug-in da 275 cavalli. A proposito di questa versione Imparato ha anche detto che il suo arrivo sul mercato dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di novembre. Sempre in quello stesso mese, tra l’altro, Imparato spera di presentare anche i restyling di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio.

Altra cosa molto interessante detta da Imparato nelle scorse ore è che il 73 per cento dei clienti di Alfa Romeo Tonale avevano prima auto di altre case automobilistiche. Questo significa che il nuovo modello sta attirando nuovi clienti allargando la platea delle persone interessate ad acquistare un’auto di Alfa Romeo cosa che era considerata come uno degli obiettivi fondamentali per quanto riguarda il futuro di Alfa Romeo secondo i dirigenti del gruppo Stellantis che intendono trasformare il marchio in un brand premium globale capace di fare bene in ogni continente.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale: da oggi è possibile scoprire le sue caratteristiche tramite Amazon Alexa