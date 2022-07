Alfa Romeo: Imparato conferma rinnovo partnership con Sauber nel 2023

La partnership tra Alfa Romeo e Sauber è stata rinnovata per il 2023. Le informazioni arrivano direttamente dall’amministratore delegato della casa automobilistica italiana, Jean-Philippe Imparato. Dal 2018, quando è tornato in F1, il team ha mantenuto una partnership con Sauber. Questo accordo è stato prorogato nel 2022, ma la partnership è soggetta a revisioni annuali.

Imparato ha confermato che la partnership di Alfa Romeo con Sauber in Formula 1 continuerà anche nel 2023

“Ho firmato questa mattina il rinnovo per il 2023”, ha detto Imparato venerdì. “Ogni anno a luglio valutiamo la situazione attuale. Se in futuro ci rendiamo conto che non siamo più interessati, o che non abbiamo ritorno sui nostri investimenti, vedremo cosa fare”.

Alfa Romeo è lo sponsor principale della scuderia di Hinwil in Svizzera dalla stagione 2019 e da allora ha continuato a lavorare insieme. “Ogni anno a luglio facciamo il punto”, dice Imparato. E dal suo punto di vista, il bilancio è di nuovo positivo e questo fa si che il sodalizio vada avanti.

Sauber, invece, è già in trattative con Audi per la cessione del 75 per cento dell’azienda svizzera. Questo investimento garantirebbe l’ingresso della casa automobilistica tedesca in F1. L’ingresso di Audi e Porsche in F1, in trattativa con la Red Bull, dovrebbe avvenire nel 2026 con il nuovo regolamento motori per la categoria.

La collaborazione tra Sauber e Alfa Romeo dovrebbe quindi durare ancora per qualche anno. “Per ora, questa partnership con la Sauber è uno spettacolo fantastico e comune”, ha detto Imparato a The Race. “Se succede qualcosa, non sarà un problema. Ci svilupperemo in un altro modo o in un’altra competizione”.

Il team non ha offerto alcun commento formale in risposta al rapporto. L’accordo con Sauber ha consentito all’Alfa Romeo di godere dal punto di vista dell’immagine senza l’esborso finanziario di altri produttori presenti sulla griglia, funzionando con quello che Imparato ha definito un sistema di “doppia governance” in una recente intervista.

Il team Alfa Romeo ha goduto di una ripresa di forma in questa stagione, riprendendosi da tre anni difficili per ritrovarsi ora a lottare regolarmente per i punti. La squadra svizzera è sesta nel campionato costruttori, avendo già ottenuto quasi il quadruplo dei punti dell’intero anno.

