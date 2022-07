Mercato auto giugno: peggior calo delle elettrificate da aprile 2020

Le auto a basse e zero emissioni hanno registrato nel mercato auto di giugno il peggior calo di immatricolazioni da aprile 2020 sul mercato europeo. A segnalarlo è l’ultimo rapporto compilato da Jato Dynamics, stando al quale lo scorso mese sono stati consegnati 215 mila veicoli elettrificati (62 per cento elettriche e 38 per cento plug-in), per una flessione dell’8 per cento in confronto allo stesso periodo del 2021. A ogni modo, un valore inferiore del 17 per cento rimediato dalle registrazioni globali. In tal caso, siamo in presenza della peggiore contrazione per il mese di giugno dal lontano 1993.

Mercato auto giugno: elettriche e ibride plug-in accusano il colpo, ma non troppo

La principale ragione è da attribuirsi agli stop produttivi che hanno colpito diverse realtà della filiera date le conclamate difficoltà di approvvigionamento, malgrado i brand diano la precedenza proprio agli EV nella suddivisione delle forniture. Difatti, il passo indietro nella domanda ha, in particolare, penalizzato Tesla, Volkswagen, Renault, Audi, Skoda e Ford.

Se l’Ovale Blu, con un meno 11 per cento, ha pagato i fermi delle attività in Cina, presso lo stabilimento di Shanghai (dove, lo ricordiamo, il Governo locale ha stabilito delle restrizioni per contenere l’emergenza sanitaria), il conglomerato di Wolfsburg ha patito la guerra tra Russia e Ucraina.

In controtendenza alla media generale, hanno segnalato crescite record i brand BMW, Cupra, Fiat, Kia, Mercedes e Peugeot. Li attestano le classifiche commerciali, comprensive degli inerenti valori in termini percentuali: tra le elettriche, la Fiat 500, con 7.269 esemplari e un più 43 per cento, ha difeso la terza posizione, alle spalle solo di Tesla Model Y (nuova) e davanti alla Model 3 (meno 76 per cento).

Appena giù dal podio la Peugeot 208 (più 43 per cento), la best seller a livello globale nei Paesi membri dell’Unione Europea e dell’EFTA (Islanda, Norvegia e Svizzera). Seguono, quindi, la Skoda Enyaq, la Volkswagen ID.4, la Renault Zoe, la Volkswagen ID.3, la Hyundai Kona e la Renault Twingo. Delle ibride plug-in chiude in testa la Ford Kuga, che batte Kia Sportage e Cupra Formentor, rispettivamente seconda e terza della categoria. Seguono la Hyundai Tucson, la BMW Serie 3, la Jeep Compass, la BMW X1, la BMW X5 e la Peugeot 3008.