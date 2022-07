Peugeot 208: best seller d’Europa a giugno

La Peugeot 208 è stato il modello preferito dagli utenti europei durante il mese di giugno, secondo lo studio pubblicato da JATO Dynamics, una delle maggiori autorità nel campo. Le immatricolazioni nel Vecchio Continente non riescono a raggiungere i livelli del 2021, per le motivazioni che stanno attanagliando qualsiasi operatore della filiera. Gli stabilimenti hanno subito un pesante contraccolpo a causa delle difficoltà riscontrate nella catena di approvvigionamento. Il tasto dolente è rappresentato soprattutto dai semiconduttori (o microchip, che dir si voglia).

Eppure, la vettura dell’azienda transalpina ha mantenuto un certo appeal nei confronti del pubblico di riferimento. Il calo del 13 per cento non ha, infatti, impedito di regolare la concorrenza, a conferma di un prodotto entrato nelle grazie dei conducenti.

Peugeot 208 svetta sulle rivali, Opel Corsa batte nel testa a testa “in famiglia” la Fiat 500

Scendendo nello specifico, a giugno 2022 si sono totalizzate 935.854 nuove registrazioni nei Paesi membri dell’Unione Europea e in quelli EFTA (Islanda, Svizzera e Norvegia). Un risultato che fa ovviamente gonfiare il petto ai dirigenti della compagnia, in primo luogo, e, quindi, agli alti dirigenti della casa madre, soprattutto Carlos Tavares.

L’amministratore delegato di Stellantis ha presentato ieri il consuntivo dei risultati ottenuti nel corso dei primi sei mesi del 2022 e il bilancio si è dimostrato altamente positivo. Il netto incremento del margine operativo netto, in grado di toccare valori record, in un periodo piuttosto delicato per l’industria, costituisce prova della bontà del lavoro compiuto. In termini di conglomerati, invece, il Gruppo Volkswagen ha regolato di nuovo le antagoniste, leader assoluto nonostante non occupi nessun gradino del podio per quanto attiene i singoli veicoli best seller.

Subito alle spalle della Peugeot 208, forte di 24.488 unità piazzate, si sono messe la Dacia Sandero con 24.299, e la Opel Corsa con 19.679. In quarta posizione la Fiat-Abarth 500 con 19.500, Dacia Duster con 19.039, Volkswagen T-Roc con 18.679, Volkswagen Golf con 17.575, Renault Captur con 17.556, Tesla Model Y con 16.687, Toyota Yaris con 15.216. Insomma, il rapporto qualità-prezzo adottato dal gruppo Stellantis convince a pieno il bacino di utenza. Oltre alla Peugeot 208, nel terzetto di testa troviamo, infatti, la Opel Corsa, medaglia di bronzo e appena fuori la Fiat-Abarth 500.