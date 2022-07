Alfa Romeo: produzione in Cina no, negli USA forse

Interessanti dichiarazioni del numero uno di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato. Il boss della casa automobilistica del Biscione ha fatto riferimento alla produzione dei futuri modelli dello storico marchio milanese confermando che nessuna nuova auto del marchio italiano sarà prodotta in Cina in futuro.

Niente auto prodotte in Cina per Alfa Romeo, qualche possibilità in più per gli Stati Uniti

La notizia non stupisce più di tanto se si pensa al recente addio di Stellantis a GAC mettendo fine alla Joint Venture e chiudendo la fabbrica di Jeep in quel paese. Ieri lo stesso Carlos Tavares ha avvertito dei pericoli che l’industria automobilistica potrebbe vivere in Cina a causa della sempre maggiore interferenza della politica che favorisce le case automobilistiche cinesi a discapito di quelle straniere. Quindi le parole di Imparato non ci stupiscono più di tanto.

A differenza del netto no alla Cina, il nuovo amministratore delegato di Alfa Romeo è sembrato più possibilista a proposito della possibilità che la casa automobilistica del Biscione produca qualche auto negli Stati Uniti. In proposito Imparato non lo ha escluso ma ha detto che si tratta di un qualcosa che non dipende da lui visto che questo tipo di decisioni sono prese dai dirigenti di Stellantis ed in primis dal numero uno Carlos Tavares.

Per il resto Imparato ha ribadito la centralità dell’Italia ed in particolare degli stabilimenti di Pomigliano e Cassino per Alfa Romeo. In queste due fabbriche saranno prodotti molti dei futuri modelli che faranno parte della gamma della casa automobilistica del Biscione.

Ricordiamo infine che è già certo che in futuro almeno una nuova auto sarà prodotta da Alfa Romeo all’estero. Ci riferiamo al SUV Brennero che sarà prodotto in Polonia a Tychy su piattaforma CMP a partire dal 2024.

