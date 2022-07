Nuova Lancia Ypsilon: ultimato il design della futura generazione

Ieri Carlos Tavares ha confermato che il design della nuova Lancia Ypsilon è stato già ultimato. Questo significa che si avvicina sempre di più il debutto della futura generazione con la quale la casa automobilistica piemontese intende rilanciarsi in grande stile dando il via ad una vera rivoluzione nella sua gamma che poi successivamente accoglierà altri due modelli: un crossover nel 2026 e la nuova Lancia Delta nel 2028.

Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon rappresenterà una sorta di antipasto di quello che sarà il nuovo corso di Lancia fornendo importanti indizi su come saranno le future auto della casa piemontese a cominciare dal design. L’auto sarà molto diversa dal modello attuale infatti sorgerà sulla piattaforma CMP e avrà anche versioni elettriche al 100 per cento. La sua lunghezza verrà leggermente aumentata e l’auto sfiorerà i 4 metri.

La nuova Lancia Ypsilon sarà pensata per piacere ad un pubblico più vasto cercando di attirare più uomini e più giovani rispetto al modello attuale. La vettura sarà lanciata sul mercato dapprima in Italia nel primo trimestre del 2024 e poi successivamente anche in Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio.

La nuova Lancia Ypsilon molto probabilmente sarà prodotta in Spagna ma per questo si attendono conferme ufficiali da parte della casa automobilistica piemontese. Parlando di questa auto ieri, Carlos Tavares ha anche detto che per Lancia è atteso un grande futuro nel segmento premium del mercato auto. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso veicolo nelle prossime settimane.

