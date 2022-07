Stellantis: Engie Green lancia il crowdfunding per il parco solare di Sochaux

Fino al 4 ottobre crowdfunding per contribuire alla costruzione del parco solare nel parcheggio dello stabilimento Stellantis di Sochaux. sarà lanciato a novembre. Prima però dovranno essere raccolti 774.000 euro. Engie Green sta installando uno dei più grandi parchi solari in Francia nel parcheggio dello stabilimento Stellantis di Sochaux, in grado di ospitare 10.000 veicoli. I 63.648 moduli fotovoltaici consentiranno all’azienda di produrre ogni anno 32 milioni di KWh, pari al consumo annuo di 13.300 abitanti. La nuova factory sarà avviata nel corso del prossimo mese di novembre.

Engie Green, uno dei principali attori dell’energia eolica e solare in Francia, vuole “associare i territori ai suoi progetti di energia rinnovabile”. L’azienda offre quindi agli abitanti del Doubs, del Territoire de Belfort, dell’Alta Saona e del Giura l’opportunità di investire nel progetto che sarà realizzato nello stabilimento di Stellantis. La parte del parco interessata si trova a Etupes.

“Sarà composto da 47 combrière fotovoltaici per una potenza installata totale di 8,9 MW. Le combrière solari produrranno circa 9.200 mWh all’anno, ovvero il consumo domestico annuo di elettricità di oltre 5.000 persone”, afferma Engie green che ha aperto i finanziamenti fino al prossimo 4 ottobre.

La raccolta punta a recuperare 774.000 euro. È organizzato tramite la piattaforma Enerfip. Le iscrizioni sono aperte dal 12 luglio. E lo sarà fino al 4 ottobre. I residenti possono contribuire a partire da 10 euro. Sulla piattaforma è possibile già scoprire “la tariffa, la durata e tutte le condizioni dell’investimento”. Enerfip è il leader francese ed europeo nel crowdfunding per la transizione energetica. Sono più di 300 i progetti finanziati e sono già stati raccolti 230 milioni di euro.

Il progetto Engie green ammonta, complessivamente, a 36 milioni di euro; ha un contratto di concessione di parcheggio di 30 anni con Stellantis. Il 1° gennaio le apparecchiature installate da Engie green hanno consentito una produzione corrispondente al consumo annuo di 3 milioni di abitanti. L’azienda impiega 600 persone. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito prossimamente.

