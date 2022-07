Alfa Romeo Stelvio e Giulia Restyling: nessuna novità per i motori?

Potrebbe essere più leggero del previsto il restyling di Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Infatti secondo le ultime indiscrezioni sembra essere sempre meno probabile l’arrivo di versioni ibride come invece si era vociferato fino a qualche mese fa. Questo aggiornamento più che un restyling sarà un facelift. Infatti le due auto della casa automobilistica del Biscione subiranno delle lievi modifiche esteriori alla zona anteriore che riguarderanno in particolare le luci.

Niente novità alla gamma dei motori per Alfa Romeo Stelvio e Giulia restyling?

All’interno ci sarà un upgrade della tecnologia e la novità più importante dovrebbe essere rappresentata dalla presenza del nuovo quadro strumenti digitale al posto di quello analogico. Non ci dovrebbero invece essere novità per quanto riguarda la gamma di motori.

Dunque niente versioni elettrificate. Questo almeno fino al debutto delle nuove generazioni di questi due modelli che sono stati confermati nei mesi scorsi dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato.

Con le future generazioni che dovrebbero arrivare nel 2025 e nel 2026 Alfa Romeo Stelvio e Giulia passeranno direttamente dai motori termici a quelli elettrici al 100 per cento.

Le due auto continueranno ad avere un ruolo fondamentale nel futuro del marchio che vuole diventare un brand premium globale aumentando e non di poco le sue vendite al di fuori dell’Europa ed in particolare in mercati importanti come quello degli Stati Uniti e della Cina.

Per quanto riguarda il debutto di Alfa Romeo Stelvio e Giulia restyling si parla del prossimo autunno con le due auto che arriveranno in concessionaria nella loro nuova veste tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Al momento non si sa ancora se il listino prezzi cambierà e se ci sarà un ritocco verso l’alto della gamma dei prezzi.

