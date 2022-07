Jeep Wrangler: anche il famoso fuoristrada a volte ha bisogno di aiuto [Video]

Jeep come marchio è presente nel mercato indiano da quasi 15 anni. Durante questo periodo ha anche introdotto alcuni dei suoi modelli popolari come Jeep Wrangler e Grand Cherokee. La Jeep Compass, che è un prodotto Made in India, è ancora il veicolo Jeep più popolare e conveniente nel mercato indiano.

Una Jeep Wrangler rimane bloccata nel fango in India: necessario l’aiuto di una ruspa

A proposito della Jeep Wrangler, il modello ha iniziato a guadagnare popolarità tra gli appassionati di quel paese dopo che Jeep ha iniziato a produrla in India. È un fuoristrada capace e abbiamo visto online diversi video che lo dimostrano. Oggi però vi mostriamo un filmato di una Wrangler che viene recuperata da una ruspa dopo essere rimasta bloccata nel fango.

Il video è stato caricato da Raftaar 7811 sul suo canale YouTube. Non siamo sicuri di come la Jeep Wrangler Rubicon sia effettivamente finita in questa situazione. Il video inizia con l’auto già bloccata nel fango. Sembra che in zona sia in costruzione una strada. Su un lato della strada è possibile vedere ghiaia sciolta. Sembra che il guidatore volesse testare le capacità della sua Wrangler finendo nel fango.

La Jeep Wrangler è rimasta completamente bloccata nel fango. Il terreno era così soffice che il SUV si è immediatamente impantanato. Il fondo del SUV toccava terra e le ruote quindi non riuscivano più a spostare il veicolo. Il fuoristrada di Jeep è un modello molto pesante e questo ha reso le cose un po’ più impegnative.

Alla fine però il mezzo è stato recuperato e tutto si è concluso senza troppi problemi. Questo dimostra che anche con il fuoristrada migliore del mondo si può rimanere bloccati.

