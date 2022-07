Jeep Wagoneer distrutta poco prima di essere consegnata al suo proprietario

Un esemplare di Jeep Wagoneer è stato completamente distrutto dopo che l’autista di un camion che trasportava unità del nuovo modello ha tentato di attraversare un ponte più basso di quanto pensasse.

Poco prima della consegna al suo proprietario distrutta completamente una Jeep Wagoneer negli USA

Non ci sono filmati dell’incidente, ma alcune foto di come si è ridotto il veicolo dopo l’incidente sono state condivise su Twitter. Nelle immagini è possibile vedere che il SUV è ‘in piedi’, essendo sostenuto in questa posizione perché incastrato tra l’asfalto e il tetto della galleria.

Oltre al fatto che la Jeep Wagoneer è stata completamente ammaccata su tutti i lati, i suoi finestrini sono stati spazzati via e il tetto è stato completamente strappato. Secondo Jake Bley, responsabile della condivisione delle foto sui social media, l’autista responsabile del trasporto ha parcheggiato il camion pochi metri più avanti come si evince da una delle immagini.

Non è stato reso noto se l’incidente sia avvenuto per la totale imprudenza del camionista, che ha ignorato il cartello che avvertiva che l’altezza del viadotto era di 4,5 metri, o se non conoscesse l’altezza del proprio veicolo. Ma in entrambi i casi, la responsabilità è sua.

Negli Stati Uniti, il prezzo di una Jeep Wagoneer parte da US$ 58.995 e, a seconda della configurazione scelta, può superare US$ 80.000. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incidente e la perdita è stata limitata solo ad aspetti meramente finanziari.

Il povero proprietario della Jeep Wagoneer che probabilmente aspettava da mesi la sua vettura, visto che i tempi di consegna di nuove auto ormai si sono dilatati in tutto il mondo a causa della carenza di semiconduttori, dovrà aspettare ancora un po’ prima di ricevere la nuova auto.

