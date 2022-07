Binotto pensa sia possibile per la Ferrari vincere tutte e 10 le gare rimaste

Mattia Binotto è fiducioso che la Ferrari possa riprendersi e vincere le ultime dieci gare rimaste in questa stagione. Il numero uno della Scuderia del cavallino rampante ricorda il potenziale mostrato dalla SF175 nelle ultime gare e, nonostante i problemi di affidabilità, si chiede perché non sognare in grande.

“Non è ancora finita”, questo è il messaggio che Mattia Binotto ha voluto mandare dopo l’incidente in Francia di Charles Leclerc. Il monegasco è a più di due vittorie di distanza da Max Verstappen, ma il team principal della scuderia di Maranello crede che sia ancora possibile vincere e punta a niente di più e niente di meno che vincere le ultime dieci gare dell’anno.

Binotto punta a vincere tutte e 10 le gare rimaste in F1

“Non possiamo permetterci errori, penso che il rischio ci sia per tutti”, ha commentato Binotto, secondo il sito web di Racing News 365. “Andremo passo dopo passo, gara dopo gara e rimarremo concentrati. Cercheremo di sfidarli, proveremo a vincere ogni gara da ora fino alla fine, che è l’unica cosa che possiamo fare. Vedremo cosa succede”, ha aggiunto il boss della Ferrari.

“Alla fine della stagione vedremo dove siamo, ma penso che la cosa più importante da vedere oggi, ancora una volta, sia il buon pacchetto che abbiamo. Non c’è motivo per cui non possiamo vincere dieci gare da qui a alla fine. Penso che ci sia da guardare al lato positivo, mi piace essere positivo e rimanere ottimista”, ha insistito.

La Ferrari è stata la più colpita in termini di affidabilità e incidenti. Tuttavia, Binotto insiste sul fatto che non dovrebbero fare affidamento sull’errore di un avversario e sottolinea che dovrebbero concentrarsi su se stessi.

“Potrebbe succedere qualcosa a Max e alla Red Bull? Non ci conto, dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare del nostro meglio”, ha detto. “Quello che ho detto a Charles è che le cose sono state complicate, ma non è impossibile e ci divertiremo di più se riusciremo a trasformare le nostre difficoltà in una vittoria alla fine”, ha sottolineato.

“Dobbiamo rimanere concentrati in ogni gara. Se guardo indietro alle ultime gare, abbiamo sempre avuto molto potenziale. Alla fine non sono stati i migliori risultati in termini di punti, ma non c’è motivo per cui questo non accadrà nelle prossime dieci gare. Il potenziale c’è. I piloti sono fantastici, quindi sono abbastanza ottimista”, ha detto Binotto per concludere.

Ti potrebbe interessare: Binotto nega che l’incidente di Leclerc sia stato provocato da un guasto meccanico