Binotto: “L’obiettivo in Ungheria non è vincere, ma fare doppietta”

Il numero uno della Ferrari di Formula 1 Mattia Binotto non vuole una semplice vittoria al Gran Premio d’Ungheria, ma una doppietta per “dimenticare” la debacle in Francia. La squadra italiana ha avuto serie possibilità di vincere al Paul Ricard fino all’incidente di Charles Leclerc e, invece, Carlos Sainz ha lottato per il podio e si è dovuto accontentare della quinta posizione dopo una strategia troppo prudente.

Binotto ottimista per l’Ungheria dove spera in una doppietta per la Ferrari

Ma Mattia Binotto ha voluto mantenere la parte positiva di questa storia, e cioè che la F1-75 è una vettura capace di vincere praticamente su qualsiasi circuito. Per l’Ungheria, dove è previsto il predominio della Ferrari, il team principal del cavallino rampante vuole la doppietta.

“C’è sempre qualcosa da migliorare e da imparare. Procediamo passo dopo passo. Anche oggi abbiamo dimostrato ai nostri piloti che abbiamo una macchina veloce e competitiva. Dobbiamo voltare pagina, guardare all’Ungheria e fare una doppietta lì, quindi ci concentreremo solo sul prossimo risultato”, ha detto Binotto in conferenza stampa.

“La nostra macchina è fantastica, è ottima per quanto riguarda la gestione delle gomme. Anche i piloti stanno facendo un buon lavoro e penso che abbiamo lasciato Le Castellet con piena fiducia nel nostro pacchetto, nelle capacità dei nostri piloti e nella nostra velocità. Nel prossimo weekend abbiamo l’Ungheria, quindi sarà importante per noi voltare pagina”.

“In Ungheria farà di nuovo molto caldo e si tratterà di nuovo di degrado, surriscaldamento e gestione delle gomme, qualcosa di molto simile a Le Castellet. Ci sono molte ragioni per cui dobbiamo sorridere ed essere positivi, e il nostro obiettivo per l’Ungheria non è deve essere una vittoria, ma una doppietta”, ha aggiunto Mattia.

Va ricordato che Max Verstappen ha ora ben 63 punti di vantaggio su Charles Leclerc nel Campionato del Mondo e la Red Bull è 82 punti di vantaggio sulla Ferrari. Binotto, invece, si fida delle prestazioni della sua vettura e dei suoi piloti per cercare di invertire la situazione. Vedremo dunque se l’ottimismo del numero uno della scuderia del cavallino rampante troverà riscontro in un buon week end per la Ferrari.

Ti potrebbe interessare: Binotto nega che l’incidente di Leclerc sia stato provocato da un guasto meccanico