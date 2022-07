Binotto nega che l’incidente di Leclerc sia stato provocato da un guasto meccanico

Charles Leclerc ha fatto cenno al suo acceleratore parlando alla radio dopo il suo schianto contro le barriere del Paul Ricard. Il team principal della scuderia del cavallino rampante Mattia Binotto ha spiegato quella citazione e ha smentito che il monegasco abbia subito un guasto meccanico.

Binotto smentisce che l’incidente di Leclerc sia stato causato da un problema meccanico

Charles Leclerc è stato protagonista negativo ieri in Francia. Il monegasco ha perso il posteriore della sua Ferrari, è andato a sbattere contro le barriere mentre era in testa e ha perso 25 punti che lo avrebbero portato a poco più di una vittoria di Max Verstappen. Charles è stato sentito dire alla radio “Non posso accelerare”. Immediatamente i tifosi hanno pensato che i suoi problemi all’acceleratore che già si erano registrati in Austria si fossero ripetuti, quando si è bloccato.

Tuttavia, Mattia Binotto ha spiegato cosa era successo esattamente e ha negato che si trattasse di un guasto meccanico. Il numero uno della Ferrari ha spiegato che Charles Leclerc si è lamentato di non poter accelerare, ma era un messaggio relativo al dopo lo schianto, quando ha insistito per fare marcia indietro e tornare in carreggiata.

“Non c’è stato nessun problema meccanico, so che Charles ha menzionato l’acceleratore, ma era una questione di strategia. Voleva uscire dalla barriera e non sentiva il motore. Ha sbagliato, a volte capita. Si sente deluso”, ha spiegato Mattia in dichiarazioni a DAZN.

Mattia ha minimizzato l’errore di Charles, anche se confessa che fa male, perché ricorda che tutti possiamo sbagliare. Così, alla Ferrari hanno già la mente concentrata sull’Ungheria, dove correranno questo fine settimana.

“Non ha senso rimproverarsi per l’errore di Charles. Queste cose possono succedere anche a grandi piloti come lui e insieme abbiamo già voltato pagina. Ora guardiamo avanti all’Ungheria, dove vogliamo lottare ancora per la vittoria”, ha aggiunto il boss della Ferrari per chiudere.

Con errori come questo, la Ferrari ha meno della metà dei punti della Red Bull ed è già indietro di 82 punti. Insomma con tutti questi errori diventa davvero difficile per la scuderia del cavallino rampante poter sfidare Red Bull e Verstappen per il titolo.

