Abarth Pulse: svelati gli interni e altri dettagli negli ultimi test

Il debutto ufficiale di Abarth Pulse è sempre più vicino. Il veicolo sarà svelato nei prossimi mesi in Brasile e nel frattempo, come abbiamo sottolineato qualche settimana fa, Fiat sta effettuando le ultime prove di assetto con le unità di pre-serie. Nei giorni scorsi era stata fotografata un’unità grigia e adesso invece è stata avvistata una bianca, con qualche piccola modifica e soprattutto rivelando qualcosa in più degli interni, di cui fino ad ora non c’erano fotografie.

Prima immagine degli interni di Abarth Pulse che dovrebbe debuttare entro fine anno

Partendo proprio dalla più innovativa, una delle fotografie mostra parte dell’abitacolo con una novità importante rispetto alle versioni convenzionali di Fiat Pulse: è dotata di freno di stazionamento elettrico, articolo che sarà presente anche nella futura Fiat Fastback, che avrà un posizionamento superiore all’interno della gamma dei SUV del marchio.

Sono visibili anche i sedili, rivestiti in pelle con cuciture rosse e il pannello selettore, con etichetta con il logo Abarth. Il cruscotto e la consolle centrale erano ricoperti da un telo, ma si stima che avrà uno strumento digitale con una grafica esclusiva per questa versione, numerosi dettagli in rosso e funzioni specifiche per lo schermo del sistema multimediale con dati di telemetria o più parametri del motore.

Il resto delle caratteristiche sono simili all’unità fotografata il mese scorso: a livello estetico, in primis, spicca la specifica calandra, che, pur mantenendo il formato del resto della gamma, ha una cornice nera lucida, aria nel bordo inferiore e il logo Abarth al centro. Lo stemma Fiat non sarà presente in nessun punto dell’auto. I fari hanno una mascherina oscurata e il paraurti è completamente diverso da quello delle versioni convenzionali: ha due canali d’aria alle estremità e una presa d’aria inferiore, dove sono stati ricollocati i fendinebbia, che unisce le protezioni, i passaruota e le prese.

Infine, nella parte posteriore, il paraurti aggiunge un’applicazione in plastica nera che funge sia da protezione che da diffusore, oltre alla doppia uscita di scarico cromata. In questo caso i dettagli rossi – sul labbro inferiore del paraurti e sugli alloggiamenti degli specchietti – sono ricoperti da un telone e mancavano dei tipici adesivi laterali Abarth. Questa versione fotografata ha il tetto nero in contrasto con la carrozzeria e i cerchi in lega, anch’essi neri.

Per quanto riguarda i motori, è confermato che Abarth Pulse utilizzerà il nuovo motore Firefly 1.3 turbo da 180/185 CV (benzina/etanolo) associato al cambio automatico a 6 rapporti, con specifiche regolazioni delle sospensioni, sterzo e freni per dargli un comportamento conforme alle sue prestazioni sportive.

