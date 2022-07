Fiat Pulse ruba clienti a Jeep Renegade in Brasile?

Fiat Pulse è sicuramente una delle novità più importanti per la principale casa automobilistica italiana in America Latina negli ultimi anni. La vettura ha dimostrato fin da subito di avere le carte in regola per fare bene in quel mercato. Tuttavia sembra esserci un problema.

Fiat Pulse ruba cliente a Jeep Renegade favorendo Volkswagen T-Cross?

Infatti il SUV di Fiat sembra aver cannibalizzato le vendite di Jeep Renegade all’interno di Stellantis e questo ha causato cambiamenti nel segmento dei SUV in Brasile. Per la prima volta da quando è stata lanciata in Brasile, nel 2015, la Jeep Renegade non è più in lotta per la leadership nel suo mercato. Colpa di Fiat Pulse, come dimostrano i numeri.

Prima dell’arrivo della Fiat Pulse, nell’ottobre dello scorso anno, la Jeep Renegade aveva una vendita media di 6.500 unità, con un picco di 7.300. Quando le vendite della Fiat Pulse hanno iniziato a scaldarsi a novembre, con 2.200 unità, la Renegade è scesa a 4.300.

A dicembre Pulse ha dimostrato di essere forte nel segmento dei B-SUV e ha registrato 4.432 immatricolazioni, contro le 4.293 di Renegade. La prima vittoria della Fiat, con una differenza di 139 vetture.

La Jeep Renegade ha comunque concluso il 2021 come il SUV più venduto in Brasile, ma la sua gloria sarebbe durata solo fino a gennaio 2022. Con una decisione intelligente, a febbraio Stellantis ha riposizionato la Jeep Renegade e ha lasciato la strada aperta alla crescita di Fiat Pulse.

Ma un’altra vettura cresciuta nel mercato era rivale di entrambe, la Volkswagen T-Cross, attuale leader della categoria B-SUV e del segmento in generale. Attualmente, la T-Cross è la prima nelle vendite con 35.400 immatricolazioni. Renegade è solo al 4° posto con 27.7mila e Pulse al 5° con 27.6mila. Se contiamo la Jeep Compass (C-SUV), perdono un’altra posizione.

La vendita media della Jeep Renegade è di 4.100 al mese, contro i 4.000 della Fiat Pulse. È stata una buona tattica occupare tutte le caselle del segmento dei SUV? Per le concessionarie Fiat sì, perché era l’unico marchio assente dal segmento che vende più auto in Brasile e continua a crescere (è passato dal 39,4% al 46,5% quest’anno, secondo Fenabrave). Ma che dire di Stellantis?

La presenza di Fiat Pulse nella gamma B-SUV entry-level gli ha permesso di riposizionare il Renegade come un veicolo più premium e più costoso. Tuttavia, ha anche intralciato i SUV di altri due marchi, Peugeot e Citroën, che sono in gioco con i modelli 2008 e C4 Cactus.

Di certo la Fiat Pulse occupa una fascia di prezzo interessante con il modello 1.3 aspirato. Il problema riguarda la gamma di Pulse Turbo, che va da R $ 111.000 a R $ 128.000. Queste versioni, oltre ad avvicinarsi a quelle di Jeep Renegade, creano forse una concorrenza interna.

