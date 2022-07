DS Automobiles aumenta di un terzo le immatricolazioni in Spagna

DS Automobiles consolida la sua crescita dopo l’arrivo della compatta DS4 e si aspetta un ottimo secondo semestre 2022 con la rinnovata DS7. Il mercato delle auto premium in Europa è una battaglia estremamente difficile per i marchi che non appartengono alla triade tedesca (Audi, BMW e Mercedes), che sono responsabili del 70% delle vendite in questa nicchia di mercato.

DS Automobiles aumenta di molto le sue immatricolazioni in Spagna

Nonostante ciò, sempre più clienti sono consapevoli che c’è vita al di là di questa “tirannia” germanica, e DS Automobiles è uno dei marchi responsabili di questo grazie alla customer experience che offre e ai prodotti sempre più attenti e tecnologici. In meno di un decennio, il marchio del lusso appartenente all’ex PSA (ora Gruppo Stellantis) e che ha iniziato il suo viaggio di pari passo con Citroën pensando alla sua iconica DS Tiburón del 1955, ha saputo recuperare lo spirito del lusso francese applicato all’automobile, dotandola anche di un forte carattere sostenibile con l’elettrificazione a bandiera.

Ciò ha consentito a DS Automobiles di affermarsi tra i marchi multi-energy premium con la sua gamma E-Tense e, con emissioni medie di 89,4 g/km di CO2, è in testa alla classifica dei marchi meno inquinanti del mercato spagnolo. DS Automobiles ha aumentato il numero di immatricolazioni finora quest’anno del 33,6%, raggiungendo le 2.500 unità nel primo semestre, mentre la quota di mercato è aumentata del 3,7%, posizionando il marchio al sesto posto nel mercato premium spagnolo in un contesto di un calo delle vendite premium del 14,9% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Le 1.101 immatricolazioni ottenute nel primo semestre delle versioni elettrificate E-Tense rappresentano il 44 per cento delle vendite del marchio francese in Spagna: ciò significa che DS Automobiles ha venduto la più alta percentuale di veicoli elettrificati rispetto alla sua gamma totale, tra tutti i marchi di auto premium nel mercato spagnolo. Per modelli, la DS 7 Crossback E-Tense, con 807 unità immatricolate, è il secondo modello premium ibrido plug-in più venduto in Spagna.

Se quel dato è già brillante, pensare che nella seconda metà dell’anno arriverà la nuova generazione di questo SUV di successo con le ultime novità in termini di connettività e utilizzo di energie alternative fa pensare che il marchio abbia un grande futuro davanti a sé, con la DS4 che sta riscuotendo grande successo nel segmento delle compatte, la più importante in Europa, e con una gamma che, dopo 4 anni dal lancio di un modello all’anno, copre il 70 per cento della domanda dei clienti dal Vecchio Continente.

