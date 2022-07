DS Automobiles: António Félix da Costa conquista un secondo posto all’E-Prix di Marrakesh

Il quinto E-Prix di Marrakech si è svolto sabato pomeriggio sul circuito Moulay El Hassan con condizioni calde e asciutte. António Félix da Costa e DS Techeetah si sono dimostrati adatti a questa pista con una seconda posizione e una quarta per Jean-Éric Vergne.

All’inizio della giornata, DS Techeetah ha fornito un’ottima prestazione nelle qualifiche. Il pilota portoghese ha conquistato la sua prima pole position della stagione seguito da Vergne al terzo posto al volante della sua DS E-Tense FE21.

DS Automobiles: l’E-Prix di Marrakesh si conclude positivamente per il team Techeetah

Partito dalla pole position, da Costa ha fatto una grande prestazione, lottando dalle prime posizioni per tutta la gara per conquistare il secondo posto dell’E-Prix di Marrakech. Questo podio è il primo della stagione per il pilota portoghese che sta dimostrando di essere tornato a esibirsi ai massimi livelli.

Il pilota francese, invece, è terzo in griglia ed è partito bene mantenendo la sua posizione. Dopo una gara movimentata e molti sorpassi, JEV ha spinto per tornare in testa in questa gara molto strategica. Alla bandiera a scacchi è arrivato quarto e ha segnato 12 punti preziosi. È ancora secondo nel campionato piloti con 128 punti.

Grazie a entrambi i piloti, DS Techeetah ha segnato 33 punti questo fine settimana e attualmente si trova al secondo posto nel campionato a squadre. Il prossimo E-Prix si terrà a New York il 16 e 17 luglio, per l’11° e 12° round dell’ottava stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship.

Le dichiarazioni del team DS Techeetah

Thomas Chevaucher, direttore di DS Performance e team principal di DS Techeetah, ha detto che il team ha ottenuto un ottimo secondo posto e 33 punti per la squadra, ma ovviamente sono delusi di non aver vinto questa gara. Le sue monoposto elettriche sono performanti, i suoi piloti sono veloci e conquistano punti importanti ad ogni gara. Il team continuerà a lavorare sodo per convertire questo potenziale in vittorie. I titoli sono più che mai l’obiettivo principale di DS Techeetah

Mark Preston, CEO di Techeetah, ha dichiarato che un altro weekend combattuto con António Félix da Costa che ha consegnato la sua prima pole stagionale. Con entrambi i piloti che si sono qualificati bene e che sono partiti primo e terzo, la gara è stata preparata per un evento emozionante. Entrambi i piloti hanno fatto un lavoro straordinario finendo secondo e quarto per mantenere bene sia i piloti che il campionato a squadre.

È stata una giornata forte, pole position e P2 in gara, ha dichiarato António Félix da Costa. La gara è stata pazzesca. Erano in testa, ma poi l’hanno persa. I due piloti hanno cercato di avere la strategia giusta, ma alla fine hanno mancato di poco a Edoardo Mortara di Venturi Racing. Da Costa è comunque contento di questo risultato, primo podio della stagione, che è arrivato un po’ in ritardo, ma stanno costruendo slancio e cercando forti per finire la stagione in alto.

A Marrakech, Jean-Éric Vergne ha terminato la gara in P4. Alla fine, ha lottato molto con la temperatura della batteria, quindi adesso il team deve capire cosa è successo. La gara sembrava buona fino a quel momento ed è un peccato, ma le prossime due sono a New York. Il pilota francese adora questo posto e non vede l’ora di arrivarci per conquistare un risultato importante.