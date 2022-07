Fiat Panda 2024: importanti novità in arrivo? [RENDER]

Una data certa, già confermata dai portavoce del Lingotto, non esiste. Eppure, sembra ormai scontato che l’anno buono per la messa in commercio della nuova Fiat Panda sia il 2024. Dalle voci trapelate la sua fabbricazione dovrebbe avere inizio intorno a metà anno. Comunque, si consiglia di prendere le indiscrezioni per quello che sono: al momento non sono uscite note in merito. Di conseguenza, le date non sono ancora sicure poiché la principale azienda italiana operante nel comparto dell’automotive si è astenuta dal fornire conferme o smentite.

A tal proposito, nel corso dei prossimi mesi, forse già agli inizi del 2023, potrebbero arrivare nuovi succulenti dettagli circa la vettura. Forse avremo pure occasione di posare per la prima volta gli occhi sulle immagini della nuova Fiat Panda. No, non intendiamo le foto spia dei muletti camuffati che, senza ombra di dubbio, saranno “stanati”, come da consuetudine, già nell’arco dei mesi a venire.

Fiat Panda: si ipotizzano dei teaser

Parliamo, invece, di qualche teaser ufficiale mediante cui la società avrebbe intenzione di tenere alta la curiosità e la soglia di attenzione nei confronti di un modello iconico, forse il più iconico in circolazione, almeno se restringiamo sul marchio diretto dall’amministratore delegato Olivier François. L’eventuale rilascio di anticipazioni aiuterebbe a tenere viva la curiosità del potenziale target in vista dello sbarco.

Iniziative del genere mirano, infatti, ad alimentare e accrescere l’interesse degli appassionati. Che si aspettano tanto dalla prossima generazione, soprattutto in termini di rapporto qualità-prezzo. La best seller promette di costituire una specie di emblema del nuovo corso intrapreso dal brand, deciso a trasformarsi in una sorta di “Tesla del popolo”. Che cosa significa questo? Che i motori elettrici ed elettrificati saranno l’essenza della strategia commerciale messa in atto.

Per adesso della nuova Fiat Panda sappiamo che non sarà realizzata in territorio italiano. In merito si mormora dell’intenzione di affidarla allo stabilimento Stellantis di Kragujevac, in Serbia.

Inoltre, sono note le dimensioni, maggiori rispetto alla versione attuale. Difatti, la nuova Fiat Panda dovrebbe raggiungere i 4 metri di lunghezza. Il veicolo sarà esclusivamente a trazione 100 per cento elettrica e il suo design sarà ispirato a quello della concept car Centoventi.