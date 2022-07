Stellantis inizia a prepararsi per la produzione di auto elettriche a Kragujevac

Il Gruppo Stellantis ha tenuto ieri il primo Supplier Day e circa 100 aziende si sono presentate come potenziali produttori dei componenti per la nuova auto elettrica che sarà prodotta nello stabilimento Fiat di Kragujevac.

A Kragujevac il gruppo Stellantis muove i primi passi verso la produzione di auto elettriche

All’evento ha partecipato anche il Direttore del Cluster Automotive della Serbia, Igor Vijatov, il quale ha affermato che tutti i partecipanti all’incontro, dalle aziende serbe a quelle internazionali, hanno firmato un documento di riservatezza.

Ha anche affermato di avere l’impressione che, organizzando il Supplier Day, Stellantis volesse dimostrare una chiara intenzione di produrre il nuovo modello elettrico nello stabilimento di Kragujevac.

“Dopo l’incontro di ieri, si può concludere che Stellantis si sta seriamente preparando alla produzione del nuovo modello. L’inizio è previsto per l’inizio del 2024 e l’azienda si prepara a offrire le parti inutilizzate della fabbrica di Kragujevac in affitto a potenziali fornitori di parti per il nuovo veicolo. Pertanto, la maggior parte delle parti richieste sarà prodotta internamente, dove avrà luogo anche la produzione finale”, ha aggiunto Vijatov.

Stellantis installerà la nuova piattaforma elettrica nello stabilimento di Kragujevac per avviare la produzione di veicoli compatti. Ciò aiuterà l’azienda a realizzare il suo ambizioso piano per diventare il leader nelle vendite di veicoli elettrici in Europa, oltre a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di anidride carbonica entro il 2038.

“Molti investitori che hanno recentemente deciso di aprire stabilimenti di produzione in Serbia hanno il potenziale per offrire i loro prodotti a Stellantis: Brose, Bosch, Continental, Nidec, che sta costruendo uno stabilimento a Inđija, e altri. La società cinese Mint, che produrrà custodie per batterie a Loznica, sarà molto probabilmente uno dei fornitori”, ha affermato Vijatov.

Ricordiamo che in questa fabbrica dove fino a poco tempo fa veniva prodotta Fiat 500L in futuro saranno prodotte due auto elettriche. La produzione della prima auto elettriche partirà nella prima metà del 2024 e si tratterà di una vettura di Fiat su piattaforma STLA Small.

Molto probabilmente l’auto che sarà realizzata in questa fabbrica sarà la nuova Fiat Panda anche se per il momento mancano ancora conferme ufficiali. Successivamente toccherà ad un secondo modello, molto probabilmente sempre su STLA Small ma di un altro brand di Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Figueruelas: il passaggio all’elettrico mette a rischio 1.650 lavoratori