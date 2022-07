Dodge e Ram dominano il JD Power 2022 APEAL

Dodge estende ulteriormente il suo dominio, rivendicando il primo posto tra i marchi del mercato di massa per il terzo anno consecutivo, secondo il JD Power 2022 US Automotive Performance Execution and Layout Study (APEAL) Study.

Dodge e Ram conquistano i primi due posti nella classifica JD Power 2022 APEAL

Sulla scia di successi identici nel 2021 e nel 2020, Dodge diventa anche il primo marchio nazionale a conquistare la classifica del mercato di massa n. 1 per tre anni consecutivi. Ram riprende il suo secondo posto nel 2021 e nel 2020 nel segmento del mercato di massa, grazie alla terza vittoria consecutiva del Ram 1500 come miglior pick-up leggero di grandi dimensioni.

Compreso il primo posto di Ram davanti a Dodge nel 2019, questi ultimi risultati segnano il quarto anno consecutivo in cui i marchi hanno conquistato i primi due posti nella classifica del mercato di massa dello studio APEAL.

“Non ci limitiamo a progettare, ingegnerizzare, costruire e vendere funzioni”, afferma Jeff Kommor, responsabile vendite degli Stati Uniti. “Instilliamo nei nostri veicoli un carattere che arricchisce la vita dei nostri clienti ogni giorno. Quindi, è immensamente soddisfacente vedere i nostri prodotti risuonare con tale coerenza”.

APEAL valuta il legame emotivo tra i clienti. Ciò è determinato dal feedback dei clienti su una serie di caratteristiche del veicolo, dall’ingresso e uscita, al comfort di guida, durante i primi tre mesi di proprietà. Il feedback viene quindi aggregato su un indice APEAL complessivo di 1.000 punti.

Dodge e Ram sono stati valutati rispettivamente 882 e 863. Il totale del marchio Jeep è stato di 845, in aumento di 15 punti rispetto allo scorso anno per il più grande aumento di qualsiasi marchio del mercato di massa, e buono per una scalata dall’ottava posizione dalla 15a.

Il marchio Jeep ha beneficiato maggiormente del nuovissimo Grand Wagoneer, che ha ottenuto il massimo dei voti tra i SUV premium di grandi dimensioni, e del nuovissimo Wagoneer, che ha conquistato il primo posto tra i SUV di grandi dimensioni.

“L’accoglienza riservata a questi veicoli eleganti e ricchi di tecnologia è un’altra chiara indicazione dell’allineamento tra le richieste dei clienti e il nostro processo di sviluppo del prodotto”, afferma Kommor. “E non molliamo l’acceleratore”.

