Dodge eMuscle Car: ecco quale potrebbe essere il suo aspetto

Dodge eMuscle car è uno dei modelli più attesi in Nord America per quanto riguarda il settore automobilistico. Il suo debutto sotto forma di prototipo dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di agosto quando la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis svelerà anche altre novità tra cui la nuova Dodge Hornet, un SUV di segmento C gemello di Alfa Romeo Tonale.

Dodge eMuscle Car: sarà questo l’aspetto del futuro modello che sarà mostrato in anteprima il mese prossimo?

A proposito di Dodge eMuscle car oggi vi segnaliamo che il sito americano Motor Trend ha pubblicato nelle scorse ore un teaser che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello. Di questa auto sappiamo che disporrà della piattaforma STLA Large e dunque avrà la trazione integrale e due motori per un totale di oltre 900 cavalli.

Qualche dubbio in più rimane per l’autonomia che nella STLA Large supera gli 800 km ma forse in questa auto avrà meno autonomia. I pacchi batteria per STLA Large andranno da 101 a 118 kWh Quanto al design la futura Dodge eMuscle car avrà un muso squadrato con il logo triangolare Fratzog ispirato alle Dodge Charger di fine anni 60.

Non si sa ancora quale sarà il prezzo di questa auto ma è assai probabile che il prezzo di partenza possa essere superiore ai 50 mila dollari. Vedremo nelle prossime settimane quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto. Sembra sicuro che da qui al debutto della concept car possano arrivare ulteriori indizi su come sarà questa futura Dodge eMuscle Car.

