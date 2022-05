Nuova Alfa Romeo Giulietta: è l’auto che i fan del Biscione desiderano

Nuova Alfa Romeo Giulietta non è al momento uno dei modelli che arriveranno nei prossimi anni ad arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione. La vettura, uscita di produzione nel mese di dicembre del 2020, non dovrebbe infatti fare ritorno sul mercato. La conferma l’ha data il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato parlando con la stampa a Pomigliano quando ha avuto inizio la produzione del SUV Alfa Romeo Tonale.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: è lei l’auto più rimpianta dai fan del Biscione in questo momento

La notizia non ha ovviamente fatto piacere a molti dei numerosi fan dello storico marchio milanese. Sono in tanti infatti che avrebbero gradito il ritorno di questo modello con una nuova generazione. La nuova Alfa Romeo Giulietta avrebbe infatti potuto rappresentare una valida alternativa ad Alfa Romeo Tonale per tutti coloro che non sono intenzionati ad assecondare la moda dei SUV, che come tutte le mode probabilmente ad un certo punto verrà meno.

Una nuova Alfa Romeo Giulietta con piattaforma STLA Medium componenti e motori di Stellantis avrebbe potuto fare la sua figura in versione estremamente sportiva e premium. Facendo un giro sui vari forum e blog di fan del Biscione, sembra proprio questa l’auto più rimpianta tra quelle che non vedremo.

Al secondo posto nella lista dei desideri di molti anche una nuova MiTo. Di questa auto per la verità si sta parlando da qualche giorno a causa di un articolo apparso su Autocar secondo cui l’auto sarebbe tornata nelle vesti di supermini a 5 porte con motori solamente elettrici.

Una nuova Alfa Romeo Giulietta in Europa senza dubbio potrebbe ancora dire la sua per molti anni. Si spera naturalmente che il CEO Imparato, che in un primo momento era sembrato possibilista su questo gradito ritorno, possa ripensarci e annunciare ufficialmente che una nuova generazione di questa auto ci sarà.

Accanto a vetture quali Opel Astra, DS 4 e Peugeot 308, un’auto del Biscione ci starebbe bene potendo essere la versione più premium tra le berline compatte del gruppo Stellantis. Vedremo dunque che notizie arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.

