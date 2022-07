Jeep ha già rilasciato dettagli su gran parte dei cambiamenti dell’anno modello 2023 per le sue iconiche Wrangler e Grand Cherokee. Ma per la Jeep Gladiator 2023 ancora non ci sono notizie ufficiali riguardo ai cambiamenti previsti per il pick-up di medie dimensioni. Ma negli USA alcuni rivenditori, hanno anticipato alcune delle modifiche in arrivo alla gamma di Gladiator 2023.

Jeep Gladiator 2023: ecco quali saranno le principali novità alla gamma

Prendendo spunto dalla Jeep Wrangler (JL) del 2023, tutti i modelli di Jeep Gladiator 2023 presenteranno ora la bandiera americana su ciascun parafango anteriore. Il dettaglio sarà solo sui modelli statunitensi. Per quanto riguarda la tavolozza dei colori, il Gladiator avrà tre nuovi colori esterni per il nuovo anno modello. Come parte della gamma di colori principali, High-Velocity Yellow (PJF) sostituirà la popolare vernice Snazzberry (PRV).

Ci saranno anche due colori in edizione limitata durante tutto l’anno. Il primo è il nuovo Earl (PGP), un colore disponibile anche su Wrangler. Earl sarà lanciato il 2 gennaio 2023, quindi ci sarà un po’ di tempo da aspettare per i fan di Gladiator. L’altro colore in edizione limitata sarà il ritorno del famoso Punk’n. Chi sceglierà questo colore però dovrà aspettare un anno intero poiché il colore dovrebbe tornare in gamma il 28 agosto 2023.

Gladiator Sport & Sport S avranno ora il paraurti anteriore dell’Overland con accent color come equipaggiamento standard per il 2023. Gladiator Sport S (2TS): il pacchetto non avrà più i parafanghi in tinta con la carrozzeria (MM3). Il pacchetto Willys ora includerà un pacchetto tecnologico standard per includere l’ingresso senza chiave di prossimità, l’avvio remoto, l’apriporta del garage e lo schermo TFT da 7 pollici.

Il modello Freedom sarà costruito da settembre a novembre 2022, con solo 2.000 modelli previsti per la produzione. Il pacchetto include ruote in alluminio nero, illuminazione a LED premium, paraurti anteriore in acciaio, paraurti posteriore in acciaio, binari rock, decalcomanie bandiera americana, badge Oscar Mike, sedili avvolgenti in tessuto rifiniti e decalcomanie nere per parafango (MPQ).

Pacchetto High Altitude Capability – Un nuovo pacchetto è ora disponibile su High Altitude per il 2023. Include paraurti anteriore in acciaio, rock rail e paraurti posteriore verniciato. I concessionari americani possono già iniziare ad ordinare i modelli Jeep Gladiator 2023, la cui produzione inizierà lunedì 5 settembre 2022.

Ti potrebbe interessare: Jeep riconosciuto per il 20° anno consecutivo come il marchio più patriottico d’America