Maserati GranTurismo Folgore: cresce l’attesa per il suo debutto

Dopo anni di passi falsi e promesse non mantenute, Maserati sta correggendo i torti del passato e completando la sua gamma a lungo senza novità. Abbiamo già visto i frutti di questo rilancio con la presentazione nel 2020 della Maserati MC20 e successivamente anche della roadster MC20 Cielo all’inizio di quest’anno. La società ha anche presentato il suo crossover Maserati Grecale entry-level a marzo, che è destinato ad aumentare le vendite della casa automobilistica del Tridente. La prossima grande novità sarà la nuova Maserati GranTurismo Folgore.

Si avvicina il momento della Maserati GranTurismo Folgore

Presentata in anteprima già più volte, la coupé diventerà la “prima vettura nella storia di Maserati ad adottare soluzioni 100% elettriche”. Destinata al debutto il prossimo anno, la Maserati GranTurismo Folgore è immediatamente riconoscibile e adotta fari in stile Grecale oltre a una griglia parzialmente chiusa. Sono affiancati da ruote aerodinamicamente ottimizzate che sono supportate da un robusto sistema di frenata con pinze rosse.

I designer hanno dato alla Maserati GranTurismo Folgore un lungo cofano e un design più sinuoso. Altri punti salienti includono le anche posteriori muscolose, un diffusore pronunciato e luci posteriori ispirate alla MC20. Maserati ha precedentemente affermato che l’auto sarà una “vera icona per il marchio” e presenterà “soluzioni tecniche all’avanguardia, prestazioni superbe, comfort ed eleganza, tutti tipici del marchio del Tridente”.

Anche se per il momento non vi sono notizie ufficiali, la GranTurismo Folgore dovrebbe avere un sistema propulsivo composto da tre motori capace di produrre oltre 1.184 CV. Ciò permetterà alla vettura di passare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e raggiungere una velocità massima superiore a 300 km/h.

