Maserati sequestrata al marito, giunge la moglie e sequestrano l’auto pure a lei

Certe volte, nella vita di tutti i giorni, accadono dei fatti che somigliano a delle commedie. Un esempio giunge da un episodio di cui recentemente si è occupata la stampa. BresciaToday racconta quanto accaduto. Protagoniste una Maserati, un uomo e…la moglie.

Teatro dei fatti la località di Castelnuovo del Garda, comune in provincia di Verona, dove gli uomini della polizia locale hanno fermato la vettura del “tridente” (non è specificato il modello, ma poco importa). La lussuosa vettura modenese risultava priva di copertura assicurativa. Il sistema di lettura delle targhe ha fornito l’informazione agli uomini in divisa, che quindi hanno intimato l’alt.

Il proprietario della Maserati, che forse aveva dimenticato a rinnovare la polizza, si è subito messo alla sua ricerca nel cassetto portaoggetti, infruttuosamente. Al cospetto dell’evidenza, non ha potuto che ammettere di essere in torto. Gli accertamenti hanno confermato l’assenza della copertura da oltre un anno. Non ci vuole molto a capire la gravità del caso.

A quel punto, gli agenti della municipale hanno provveduto a sanzionare l’owner e a sequestrare la Maserati. L’uomo fermato al volante della vettura del “tridente”, non sapendo cos’altro fare, ha chiamato la moglie, per dirle di venirlo a prendere al posto di blocco, nello stesso centro in cui i due vivono. Qui si è consumato un episodio grottesco. All’arrivo della donna, infatti, gli operatori della polizia locale hanno riscontrato che anche la sua vettura era priva di copertura assicurativa. Altra multa e altro sequestro. Giornata da dimenticare per i due coniugi che, da ora in avanti, staranno più attenti al rinnovo delle polizze.

Fonte | BresciaToday