Alfa Romeo: Bottas posa con una Ferrari F8 Tributo a Monaco

La vita di Valtteri Bottas sembra essere tranquilla dentro e fuori pista dopo aver lasciato Mercedes-Benz. L’attuale pilota Alfa Romeo di Formula 1 è nono in campionato e ha concluso sette delle 11 gare finora nella top ten. Anche fuori dalle piste il finlandese sembra molto rilassato e si mostra anche in compagnia di una Ferrari blu. Il pilota finlandese ha postato un momento di relax sui social e ha colto l’occasione per sfoggiare la sua vettura sportiva italiana.

Valtteri Bottas mostra sui social la sua Ferrari F8 Tributo di colore Blu Corsa a Montecarlo

Si tratta di una Ferrari F8 Tributo, il sostituto della 488 GTB in colore blu Corsa. La macchina monta un motore V8 3.9 biturbo posteriore centrale da 720 CV a 8.000 giri/min. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede solo 2,9 secondi. Per raggiungere i 200 km/h, la supersportiva impiega 7,8 secondi. La velocità massima è di 340 km/h. Il cambio è un automatico a sette rapporti con trazione posteriore.

Rispetto alla 488 GTB, l’F8 Tributo eroga 50 CV in più ed è più leggero di 40 kg: pesa 1.330 kg, oltre ad aver subito miglioramenti che ne hanno aumentato del 10% l’efficienza aerodinamica. L’auto misura 4,6 metri di lunghezza, 1,9 m di larghezza e 1,2 m di altezza.

All’interno ci sono le maggiori differenze rispetto alla 488, con tutti gli elementi ridisegnati. I sedili sono nuovi e più comodi e, grazie al maggiore spazio interno, guidatore e passeggero sono più comodi quando si sale e si scende dall’auto.

Bottas ha in garage anche un’altra vettura italiana: una Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Il SUV è equipaggiato con un motore V6 2.9 biturbo prodotto dalla Ferrari, che eroga 503 CV di potenza e coppia di 61,2 kgfm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,8 secondi e la velocità massima è di 285 km/h.

