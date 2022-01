Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio da 568 CV sfreccia sull’Autobahn [Video]

L’Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV della casa automobilistica di Arese, è disponibile anche in un’interessante versione ad alte prestazioni chiamata Quadrifoglio. Questa nasconde sotto il cofano un V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari capace di sviluppare ben 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima.

Per un breve periodo è stato anche il SUV più veloce sul circuito del Nurburgring. Nonostante le sue ottime prestazioni, purtroppo lo Stelvio Quadrifoglio rappresenta solo una piccola percentuale delle vendite complessive del SUV del Biscione.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: un esemplare modificato da Squadra Tuning sfreccia sull’autostrada tedesca

Ad ogni modo, l’ultimo restyling ha catturato l’attenzione di alcune persone, anche se le prestazioni sono rimaste invariate. Questo perché con il MY 2020 il marchio milanese ha puntato maggiormente sul miglioramento dell’esperienza utente.

Da quando è arrivato sul mercato, diverse società di tuning hanno messo le mani sul V6 con doppio turbocompressore. Ad esempio, la Giulia Quadrifoglio, che condivide motore e trasmissione con l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, riesce a sviluppare fino a 662 CV e 790 Nm grazie a un pacchetto di tuning messo a punto da Manhart. Questo però non è disponibile per lo Stelvio Quadrifoglio.

Detto ciò, il famoso canale YouTube AutoTop NL ha deciso di portare sull’Autobahn un esemplare del SUV modificato da Squadra Tuning per scoprire la sua velocità massima. Secondo le specifiche tecniche riportate nel video, il V6 biturbo da 2.9 litri adesso fornisce 568 CV e 766 Nm grazie ad alcuni interventi apportati dal preparatore olandese.

Come anticipato ad inizio articolo, la versione stock dell’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio propone 510 CV a 6500 g/min e 600 Nm a 2500-5500 g/min. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,8 secondi mentre la velocità massima è di 283 km/h. Il marchio ora di proprietà di Stellantis afferma che il modello consuma mediamente 10,2 km/l ed emette 210 g/km di CO2.

Purtroppo non conosciamo i numeri aggiornati della versione modificata, ma potrebbe aver perso 1/2 secondi nell’accelerazione da 0 a 100 km/h e guadagnato 3/4 km/h nella velocità di punta.

Ricordiamo, infine, che la casa automobilistica di Arese ha presentato la serie speciale Alfa Romeo Racing al Salone di Ginevra 2019 con un motore da 520 CV. L’aumento di 10 CV è stato ottenuto grazie all’installazione di un impianto di scarico Akrapovic.