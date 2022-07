Nuova power unit per Valtteri Bottas: partirà dal fondo della griglia in Austria

Il weekend dell’Alfa Romeo F1 Team in Austria comincia con pendenza negativa. Sulla C42 di Valtteri Bottas è stata infatti sostituita l’intera power unit Ferrari; una condizione che, avendo superato il limite di componenti stagionali ammessi dal regolamento, pone il finlandese dell’Alfa Romeo in una posizione di svantaggio. Valtteri Bottas dovrà infatti scattare dalle retrovie.

Sull’Alfa Romeo C42 di Valtteri, che in Austria ha già vinto due volte, sono stati sostituiti diversi particolari legati proprio alla power unit del Cavallino Rampante. Nello specifico, oltre allo stesso propulsore, è stato sostituito il turbocompressore, la MGU-K e la MGU-H oltre che la centralina. Tutto ciò prima delle FP1 che il finlandese ha chiuso in 14esima piazza ad un 1 secondo e 2 dalla vetta della classifica.

Per ogni elemento effettivamente sostituito a bordo della competitiva monoposto di Valtteri Bottas è stato sopravanzato il limite stagionale imposto dalle normative della FIA, cosa che ha fatto scattare l’ovvia penalità praticamente in automatico con conseguenze che saranno applicate durante il Gran Premio di domenica. Domani Valtteri disputerà la seconda Sprint Race stagionale dalla posizione che riuscirà a garantirsi durante le Qualifiche odierne, mentre domenica la casella di partenza sarà rivista.

Valtteri Bottas si trova in ottava piazza nel Mondiale Piloti

In questo momento Valtteri Bottas occupa l’ottava piazza nella classifica relativa al Mondiale Piloti; una posizione parecchio interessante che tuttavia potrebbe essere destinataria di un più consistente set di punti conquistati. Sono infatti tre fino ad ora gli unici piazzamenti non a punti da parte del finlandese, tutti praticati in virtù di alcuni problemi di affidabilità sofferti dalla nuova monoposto di Hinwil.

Lo zoccolo duro per la compagine italo elvetica si sta dimostrando quindi proprio quello legato alle problematiche in tema di affidabilità, che relegano l’Alfa Romeo F1 Team al sesto posto nel Mondiale Costruttori invece di qualche posizione in più decisamente alla portata. Un altro duro colpo quindi in Austria, sebbene una rimonta appare comunque possibile e i possibili punti garantiti dalla Sprint Race potrebbero introdurre un valido exploit in ottica campionato su entrambi i fronti.

Proprio ieri Valtteri Bottas, durante la conferenza stampa di apertura dell’evento austriaco, aveva discusso delle problematiche legate all’affidabilità patite fino a questo momento. Il finlandese aveva semplicemente dichiarato che non si tratta quasi mai di un unico problema, ma piuttosto di “cose diverse che si verificano di volta in volta e ci impediscono di finire a punti”.