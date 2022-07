Ferrari SF90 Versione Speciale: nuovo avvistamento [Video]

Ferrari SF90 Stradale è secondo molti una delle migliori creazioni della casa automobilistica di Maranello. Il primo ibrido plug-in dell’azienda è apparso sulla scena nel 2019 e ha entusiasmato allo stesso modo clienti e fan. Per molti sarebbe sufficiente un V8 biturbo da 4,0 litri che insieme a tre motori elettrici forniscono circa mille cavalli.

Un video mostra il prototipo della Ferrari SF90 Versione Speciale

Non dovrebbe sorprendere che la super car del cavallino rampante possa raggiungere i 100 km all’ora da fermo in 2,5 secondi. Eppure, per la Ferrari, questo semplicemente non è abbastanza. Fedele alla sua fama, la casa automobilistica italiana ha sviluppato quello che si dice sia un derivato della Versione Speciale (VS) del motore elettrificato. Abbiamo già intravisto la supercar ancora da svelare, ma YouTuber Varryx ha recentemente condiviso nuove riprese del prototipo in fase di test.

Come la precedente Ferrari SF90 Versione Speciale che abbiamo visto, questo esemplare verniciato argento sfoggia un cofano ridisegnato con un condotto dell’aria più prominente. È nascosto dal camouflage ma è evidente che il volto della Ferrari è più aggressivo di prima, aiutato da un paraurti anteriore più racing. Non c’è molta differenza nella parte posteriore ma, come riportato in precedenza, le voci suggeriscono che la VS adotterà un’esclusiva configurazione a doppio scarico e un’ala posteriore.

La Ferrari SF90 Versione Speciale dovrebbe debuttare nel 2023, due anni dopo l’ entrata in scena della 812 Superfast Versione Speciale. Se l’SF90VS riceverà come è probabile un aumento di potenza la vettura supererà ampiamente i 1.000 cavalli. Non solo ci si aspetta più muscoli, ma le Ferrari in edizione speciale sono spesso più leggere delle loro controparti “normali”. Con questo in mente, la nuova arrivata sarà una supercar straordinariamente veloce. La casa di Maranello deve ancora fare annunci ufficiali sul veicolo, ma è anche possibile che questo possa essere un mulo di prova per un futuro modello del Ferrari Challenge.

Anche se la Ferrari sta lavorando allo sviluppo della sua prima supercar completamente elettrica , è bello vedere che l’azienda continua a investire nel mantenere in vita il motore ICE anche se elettrificato. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno prossimamente per quanto concerne questa vettura del cavallino rampante.

