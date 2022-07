Ferrari Challenge Asia Pacific: tutto pronto per l’appuntamento a Suzuka

La stagione 2022 del Ferrari Challenge Asia Pacific Trofeo Pirelli apre i battenti questo weekend con il primo round della serie sul Circuito di Suzuka in Giappone.

13 Ferrari 488 Challenge Evo sono pronte a sfidarsi nel trofeo monomarca del cavallino rampante e tra i piloti dilaga la voglia di spingersi oltre i limiti in quelle che si preannuncia già come alcune delle gare più entusiasmanti di questo fine settimana del GT World Challenge Asia.

Ferrari Challenge Asia Pacific: questo weekend si terrà la gara sul Circuito di Suzuka

Il calendario della serie Asia Pacific prevede sei appuntamenti che si svolgeranno su alcuni dei circuiti più prestigiosi del mondo, tra cui quello di Suzuka in Giappone e quello del fine settimana successivo al Fuji Speedway.

Il terzo e il quarto appuntamento saranno al Mugello in ottobre e a Imola durante le Finali Mondiali, prima delle ultime due tappe a Dubai in gennaio e ad Abu Dhabi a febbraio 2023. Nel Trofeo Pirelli AM, Yudai Uchida e Nobuhiro Imada, entrambi di Rosso Scuderia, lotteranno con le unghie e con i denti per salire sul gradino più alto del podio.

In Coppa Shell, il campione APAC 2019 Andrew Moon (FMK) è il favorito numero uno, anche se dovrà fare i conti con i veterani Kazuyuki Yamaguchi di Cornes Osaka e Kuninari Mori di Auto Speciale, che hanno già all’attivo rispettivamente 4 e 3 stagioni.

In Coppa Shell AM, il campo di battaglia sarà ad appannaggio degli ottimi piloti delle 488 Challenge Evo, quattro dei quali al debutto nella serie APAC accanto agli inossidabili Atsushi Iritani di Cornes Osaka e Ryuichi Kunihiro di M Auto.

I piloti del Ferrari Challenge disputeranno due turni di prove venerdì e le sessioni di qualificazione sabato e domenica. La prima gara si svolgerà sabato 16 luglio alle 15:25 ora locale e la seconda domenica 17 sempre alle 15:25 ora locale.