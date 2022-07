Fiat Strada: veicolo commerciale leggero più venduto nella prima parte di luglio

I primi 15 giorni di luglio terminano in Brasile con la Volkswagen Gol al primo posto tra le auto più vendute e il nuovo Fiat Strada in testa tra i veicoli commerciali leggeri e al secondo posto nelle vendite generali.

La Gol si propone come leader provvisoria nel parziale di luglio con 5799 unità vendute mentre il famoso pick-up compatto ha collezionato 4802 immatricolazioni. La Cronos è la Fiat più venduta nella prima parte di questo mese nel mercato brasiliano con 2517 esemplari. Si è piazzata dopo le Chevrolet Onix (3653), Onix Plus (3266) e Tracker (2899). Due posizioni dopo, al settimo posto, abbiamo la Fiat Argo con 2237.

Fiat Strada: il pick-up compatto si è preso il primo posto nei primi 15 giorni di luglio

Seguono la Jeep Compass in ottava posizione con 2169 e il Fiat Pulse al nono posto con 2130. Qui possiamo vedere come il SUV compatto di nuova generazione dello storico marchio italiano abbia già raccolto grande apprezzamento da parte degli automobilisti brasiliani.

Proseguendo con la classifica delle 20 auto più vendute nei primi 15 giorni di luglio, abbiamo il Jeep Renegade in 15ª posizione con 1657 unità vendute e la Fiat Mobi appena sotto con 1622. Volkswagen ha piazzato altri tre modelli nella classifica: T-Cross all’11º posto con 1941, Voyage appena dopo con 1900 e Nivus al 19º posto con 1416.

Anche se per il momento il nuovo Fiat Strada non è presente al primo posto, nella classifica generale, si è preso la prima posizione tra i veicoli commerciali leggeri più venduti in Brasile nella prima parte di questo mese. In seconda posizione abbiamo il fratello maggiore Fiat Toro con 2518 esemplari venduti. Parliamo di un’importante differenza tra i due modelli di Fiat pari a 2184 unità. Il podio si completa con il Toyota Hilux in terza posizione con 2172.

La top 10 prosegue con lo Chevrolet S10 (1147), Renault Oroch (927), Mitsubishi L200 (885), Volkswagen Saveiro (719), Fiat Fiorino (559), Renault Master (547) e Nissan Frontier (390). La restante classifica vede altri modelli di Stellantis: Ram 3500 in 13ª posizione con 135, Ram 1500 al 16º posto con 94 e Peugeot Expert in 18ª posizione con 91.