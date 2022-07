Fiat Argo 2023: ecco le principali novità

Fiat Argo 2023 è la versione aggiornata dal celebre modello della principale casa automobilistica italiana che arriverà sul mercato a breve insieme al restyling di Fiat Cronos. Visivamente parlando bisogna essere attenti per notare le differenze.

Il telaio della griglia è più spesso nella parte superiore, mentre dove erano presenti false prese d’aria sono presenti solo pieghe. D’altra parte, la presa d’aria inferiore è più ampia, mentre la base del paraurti è ora nera.

Fiat Argo 2023: ecco quali sono le principali novità del nuovo modello che dovrebbe debuttare a breve in Brasile

All’interno, il cruscotto rimarrà praticamente invariato, mantenendo la tripla presa d’aria centrale e il sistema multimediale galleggiante con schermo da 7 pollici. Il sistema UConnect deve però subire degli aggiornamenti, così come la grafica sul quadro strumenti. Il volante, sì, sarà nuovo, lo stesso della Pulse.

Non saranno però questi cambiamenti visivi ad attirare l’attenzione del consumatore, ma l’introduzione di versioni con motore 1.3 litri con cambio automatico di tipo CVT, la stessa configurazione presente nei cugini Pulse e Strada.

Questo set dovrebbe far parte delle versioni Drive e Trekking. A differenza del Cronos, che avrà una versione Precision come top di gamma, l’Argo dovrebbe avere meno versioni nella linea 2023 per non competere direttamente con il Pulse.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo modello prima del suo debutto che come dicevamo dovrebbe avvenire in Brasile molto presto. Questa sarà una delle novità di Fiat in Brasile per il 2022 ma non l’unica. Infatti oltre a questo restyling e a quello di Cronos l’altra grande novità è rappresentata dal debutto dell’inedito Fiat Fastback, un SUV Coupé che dovrebbe debuttare a ottobre e che quando arriverà sarà destinato a far parlare a lungo di se in America Latina.

