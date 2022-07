Jeep sarà protagonista degli Xmasters 2022 con la sua gamma 4xe

Dal 16 al 24 luglio a Senigallia, Jeep parteciperà all’appuntamento estivo più divertente del panorama italiano: Xmasters. Giunta all’11ª edizione, quest’anno la manifestazione dedicata agli action sport ospiterà 60 eventi relativi a 25 diverse discipline su un’area di 40.000 m².

Si tratta di un beach village all’interno del quale sarà possibile assistere a discipline come, slackline, wakeboard, skateboard, calisthenics e anche praticare direttamente moltissime attività come sup, kayak, kitesurf, skate, windsurf, vela, skateboard.

Jeep: il brand americano sarà protagonista degli Xmasters 2022

Tra le attività più emozionanti spiccherà l’off-road in riva al mare a bordo dei SUV Jeep con tecnologia 4xe ibrida plug-in, lungo un tracciato che consentirà di apprezzare le inimitabili doti fuoristradistiche che hanno reso il brand celebre in tutto il mondo.

4xe è ormai oggi un brand nel brand, capace di definire l’evoluzione del concetto di capability arricchito di sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La nuova trazione integrale equipaggia i SUV made in Italy Compass e Renegade e l’icona Wrangler 4xe (il più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzato) e la nuova Grand Cherokee 4xe che presto arriverà sul mercato come il SUV più premiato al mondo e per la prima volta in versione elettrificata.

L’elettrificazione è un aspetto fondamentale del percorso evolutivo della casa automobilistica americana e rappresenta l’impegno a diventare leader anche nelle tecnologie per una mobilità sempre più sostenibile, mantenendo i valori storici di avventura, autenticità, libertà e passione.

Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, infatti, le Jeep 4xe sono i SUV del marchio più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di andare ovunque e di fare qualsiasi cosa, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”.

Allo stesso tempo sono modelli ideali per la guida quotidiana in città, anche in modalità full-electric, con grande semplicità d’utilizzo e di ricarica. Non a caso in Italia continua il successo della tecnologia Jeep 4xe: i SUV plug-in hybrid hanno dominato il primo semestre del 2022 nel segmento dei veicoli a basse emissioni (Low Emission Vehicle – LEV), comparto in cui hanno rappresentato la scelta di circa 1 italiano su 5. Un successo che si somma al primato nel full year 2021.

Le Jeep, dunque, spiccheranno in un contesto in cui il rispetto dell’ambiente sarà protagonista assoluto. Per gli Xmasters 2022, infatti, la salvaguardia del mare e delle spiagge rappresenta una priorità, e l’evento, oltre a fondarsi su un pensiero green, contribuisce alla sostenibilità e prevede workshop sulla tutela dell’ambiente aperti a tutti.