Jeep Wrangler 2023: ecco tutte le novità introdotte

L’iconica Jeep Wrangler offre capacità off-road impareggiabili ed è prodotta con oltre 80 anni di esperienza ingegneristica 4×4. Nelle scorse ore è stato annunciato il model year 2023 che porta con sé diverse novità interessanti.

Dal gruppo propulsore elettrico 4xe fino alla potenza del V8, è possibile scegliere diversi powertrain. In particolare, abbiamo l’Hemi V8 da 6.4 litri da 477 CV per la Rubicon 392, il quattro cilindri in linea turbo da 2 litri con sistema Stop-Start (ESS) e il Pentastar V6 da 3.6 litri con ESS o mild-hybrid eTorque.

Jeep Wrangler 2023: il nuovo model year porta con sé diverse novità interessanti

Disponibile anche sulle Wrangler a quattro porte il un motore EcoDiesel da 3 litri con ESS. La Wrangler 4xe ibrida plug-in è dotata di un motore a quattro cilindri in linea turbo da 2 litri abbinato a due unità elettriche e a un pacco batteria da 400V che offre 34 km di autonomia in modalità 100% elettrica.

La Wrangler continua a offrire un design body-on-frame, un sistema di sospensione a cinque bracci anteriore e posteriore, degli assali solidi ed è uno dei pochi SUV a offrire un cambio manuale a 6 marce oltre a quello automatico a 8 rapporti.

Una moltitudine di funzionalità tecnologiche, come Apple CarPlay e Android Auto, e varie funzionalità di sicurezza, come il monitoraggio dei punti ciechi e il rilevamento del percorso trasversale posteriore, il cruise control adattivo e Forward Collision Warning-Plus, aggiungono ulteriore fascino alla Jeep Wrangler 2023.

Una delle novità per il 2023 è la Jeep Wrangler Freedom. Disponibile per un periodo di tempo limitato, presenta miglioramenti delle capacità e spunti di design esterno e interno a tema militare, come il badge Oscar Mike, la decalcomania della bandiera americana, i paraurti anteriore in acciaio e i gradini laterali.

I modelli Rubicon hanno ottenuto dei nuovi cerchi da 17” standard e opzionali. Troviamo la decalcomania con una bandiera americana su ogni parafango anteriore e le nuove colorazioni esterne Earl (che sostituisce lo Snazzberry) e Reign (in edizione limitata).

Il Pentastar V6 standard da 36 litri eroga 289 CV e 353 Nm di coppia massima ed è abbinato di serie al sistema ESS e a un cambio manuale a 6 marce. Lo stesso powertrain è disponibile anche con la tecnologia mild-hybrid eTorque e cambio automatico a 8 rapporti. Il quattro cilindri in linea turbo da 2 litri con ESS eroga 274 CV e 400 Nm di coppia. È disponibile di serie sulle versioni Sahara, Sport e Rubicon.

La Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in è dotata di un motore a quattro cilindri in linea turbo da 2 litri abbinato a due powertrain elettrici e un pacco batteria da 400V. le Jeep Wrangler a quattro porte possono essere equipaggiate con l’EcoDiesel V6 da 3 litri disponibile con ESS, che sviluppa 264 CV e 600 Nm. Per gestire l’aumento della coppia, il V6 è abbinato a un cambio automatico TorqueFlite 8HP75 a 8 velocità.

Troviamo un transfer case a due velocità Selec-Trac con trazione integrale permanente e rapporto di trasmissione ai bassi regimi di 2,72:1 che è disponibile sulle versioni Sport. Il sistema Rock-Trac 4×4 con trazione integrale permanente e rapporto “4LO” è disponibile come optional sui modelli Rubicon. Sulla Jeep Wrangler Rubicon 392 a quattro porte c’è l’Hemi V8 da 6.4 litri che eroga 477 CV e 637 Nm. Per gestire la maggiore coppia, tale propulsore è abbinato al cambio automatico a 8 velocità TorqueFlite 8HP75.

La potente trasmissione dei modelli Sport e Sahara include il ripartitore di coppia Command-Trac NV241 part-time a 2 velocità, che presenta un rapporto di trasmissione ai bassi regimi di 2,72:1 e assali anteriori e posteriori Dana di nuova generazione. Inoltre, il differenziale posteriore a slittamento limitato Trac-Lok (opzionale) fornisce coppia e aderenza extra in ambienti dove c’è poca trazione, come sabbia, fango o neve.

Le Wrangler Sport e Sahara offrono il transfer case a 2 velocità Selec-Trac con trazione integrale full time e un rapporto di trasmissione ai bassi regimi di 2,72:1. È intuitivo e consente al conducente di impostarlo e dimenticarsene, inviando costantemente potenza alle ruote anteriori e posteriori.

La Wrangler Rubicon è dotato di assali anteriori e posteriori Dana 44, gradini laterali off-road migliorati e transfer case Rock-Trac NV241 a 2 velocità o full time (opzionale) con un rapporto di trasmissione 4:1 a bassa gamma. È dotata anche di differenziali autobloccanti anteriori e posteriori elettrici, una barra antirollio anteriore con disconnessione e pneumatici off-road BFGoodrich KM da 33”.

Ancora disponibili il pacchetto Xtreme Recon e lo Sky One-touch Power-Top

Il pacchetto opzionale Xtreme Recon, disponibile sui modelli Willys a quattro porte, Rubicon a quattro porte e Rubicon 392, include pneumatici off-road BFGoodrich KO2 LT315/70R17C (35”), cerchi con bloccaggio centrale da 17”, sospensioni di serie da 3,81 cm e tanto altro ancora.

L’angolo di attacco di 47,4° (il migliore nel segmento), l’angolo di uscita di 40,4°, l’altezza da terra di 32,76 cm e il guado in acqua di 85,34 cm aiutano la Jeep Wrangler Xtreme Recon a scalare i terreni più difficili.

Tutte le Jeep Wrangler sono dotate di portiere, cerniere, cofano, parafanghi e telaio del parabrezza in alluminio leggero e ad alta resistenza per ridurre il peso e aumentare il risparmio di carburante

Disponibile sui modelli a quattro porte, lo Sky One-touch Power-Top consente agli occupanti di aprire o chiudere il tetto con la semplice pressione di un pulsante. Può essere utilizzato a velocità fino a 96 km/h.

La capote Sunrider for Hardtop, disponibile per tutte le versioni, è morbida e si ribalta rapidamente e facilmente all’indietro per una migliore esperienza di guida all’aria aperta

Una delle novità del model year 2023 la bandiera americana presente su ciascun parafango anteriore. Oltre a onorare l’eredità militare di Jeep, questa nuova decalcomania rende omaggio ai lavoratori americani che producono questo veicolo iconico.

Il Dual-Door Group comprende sia portiere complete che mezze portiere. Le prime in acciaio sono installate direttamente sulla Wrangler mentre le seconde, in tinta con la carrozzeria, sono conservate all’interno del veicolo. Progettate, testate e supportate dalla fabbrica, le nuove mezze portiere migliorano l’esperienza di guida.

Il kit di specchietti retrovisori esterni per l’iconico fuoristrada è progettato e testato specificamente secondo gli standard delle parti originali, fornendo un campo visivo molto ampio. Ogni specchietto del kit si collega a un bullone del cofano e alla cerniera della portiera superiore. Inoltre, come punto di attacco viene utilizzato un innovativo morsetto personalizzato con dado a ruota zigrinata. Le staffe di montaggio sono rifinite con un sottostrato anticorrosione e una resistente verniciatura nera.

A bordo della Jeep Wrangler 2023 c’è anche la telecamera off-road TrailCam rivolta in avanti ed è abbinata al display touch da 8.4 pollici. Il sistema Off-Road Plus regola l’acceleratore, i punti di cambio marcia e il controllo della trazione.

Tra le altre caratteristiche distintive della Wrangler abbiamo gli iconici fari rotondi, la griglia trapezoidale a sette barre, i passaruota trapezoidali, le portiere rimovibili, i cardini a vista, il parabrezza ribaltabile e le innovative parti superiori rimovibili.

Il sistema di infotainment Uconnect di quarta generazione include Apple CarPlay, Android Auto e display touch da 7 o 8.4 pollici con funzionalità pinch-and-zoom. Il controllo elettronico della stabilità di serie, l’attenuazione elettronica del rollio, il controllo dell’oscillazione del rimorchio, l’assistenza alla partenza in salita e il controllo della trazione sono tra le oltre 75 funzioni di sicurezza e protezione presenti a bordo.

Per il MY 2023, la gamma della Jeep Wrangler è composta da cinque allestimenti: Sport, Sport S, Sahara (solo a quattro porte), Rubicon e Rubicon 392 (solo a quattro porte). Per l’esterno sono disponibili i seguenti colori: Nero, Bianco brillante, Earl, Rosso petardo, Cristallo di granito, High Velocity, Blu idro, Reign, Sarge Green, Silver Zynith e Sting Grey. Per l’abitacolo, invece, abbiamo Nero, Saddle nero/scuro e Heritage Tan.