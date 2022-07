Peugeot vuole produrre un altro modello in Argentina

Nonostante la crisi economica, Peugeot, come altri marchi automobilistici in Argentina, ha in programma di espandere la produzione locale. Da parte dell’azienda francese, che fa parte del Gruppo Stellantis, si sta valutando la possibilità di aggiungere alla produzione in Argentina il rinnovato 2008.

Possibile che Peugeot produca in Argentina un altro modello dopo la 208

Il SUV di medie dimensioni è una delle possibili novità da aggiungere all’offerta locale e regionale, spostandosi dal Brasile dove si pensa di ridurne la produzione. Nello stabilimento di El Palomar, lo stesso luogo dove viene già prodotto Peugeot 208, è previsto lo sviluppo del progetto P24. In questo modo, la casa del Leone cercherebbe di entrare a pieno titolo nel mercato dei SUV di medie o piccole dimensioni, già molto affollato dagli altri marchi.

Infatti la Peugeot 2008 dovrebbe competere con la Volkswagen Nivus, la Renault Captur, la Ford EcoSport, la Chevrolet Tracker e molte altre collocate in quel segmento che è uno dei preferiti dai consumatori degli ultimi tempi. Proprio Stellantis vuole invadere quel comparto con prodotti come la nuova Fiat Pulse.

Sebbene non ci sia nulla di confermato dall’azienda, si prevede che la Peugeot 2008 condividerà una piattaforma con la già citata 208 e lo stesso luogo in cui vengono prodotti i veicoli commerciali Partner e Berlingo. L’elenco delle auto prodotte in Argentina è breve. Nel paese vengono prodotti solo 14 veicoli di marche diverse.

La berlina Fiat Cronos è il fiore all’occhiello della produzione automobilistica argentina. La berlina che guida le vendite di quel paese ed è prodotta a Cordova e la sua destinazione principale è il Brasile.

Peugeot, come detto sopra, produce la nuova 208 in Argentina, oltre alla Partner. In entrambi i casi questi modelli riforniscono principalmente i mercati locali e regionali del Mercosur. Per quanto riguarda l’altro marchio francese di Stellantis, Citroen, il marchio produce in Argentina la utility gemella del Partner, la Berlingo.

Ti potrebbe interessare: Nuova Peugeot 408: il nuovo modello della casa del Leone ha celebrato il ritorno in pista del brand a Monza