Ferrari Purosangue: sarà solo il primo suv del Cavallino?

Dei piani in serbo per il Ferrari Purosangue ne abbiamo parlato proprio ieri. Più il tempo passa e più trapelano info dettagliate su quelle che dovrebbe essere le caratteristiche del primo suv della Casa automobilistica del Cavallino Rampante.

Ferrari Purosangue: non un punto d’arrivo, ma uno d’inizio

Stando ai rumor ricorrenti sul modello, il debutto dell’auto è ormai dietro l’angolo. Il Costruttore di Maranello svelerà probabilmente la new entry della gamma nella prossima stagione autunnale. Già a settembre dovrebbe essere alzato il velo. Comunque, una precisazione è d’obbligo: fin qui né il presidente John Elkann né il ceo Benedetto Vigna hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Tutta l’azienda tiene il massimo riserbo sul progetto, di importanza capitale per il futuro. Nel mentre, si portano avanti a ritmo serrato i test su strada, come attestano le foto spia che continuano a uscire.

Sebbene le parti coinvolte nel progetto si ostinino a definirlo un fuv (Ferrari utility vehicle) basta posare un istante lo sguardo sulle immagini catturate per capire quale sia la natura del Ferrari Purosangue. In fondo, però, come criticare la politica adottata? Mai nella storia la Rossa ha seguito la massa, fin dai fasti del Drake; a Maranello hanno sempre anticipato gli sviluppi dell’automotive nel comparto del lusso e le cose di certo non cambieranno.

A proposito del Ferrari Purosangue, delle voci di corridoio sostengono che la new entry sarà solo l’inizio di un progetto di medio-lungo termine, dove il portafoglio prodotti accoglierà altri suv. La vettura sarà mostrata fra pochi mesi solo a combustione interna, con l’iconico V12 celato sotto il cofano, in grado di erogare una potenza di circa 800 cavalli, in abbinamento alla trasmissione a doppia frizione a otto rapporti e alla trazione integrale. Di sicuro, in un secondo frangente verrà il turno della declinazione full electric.

Per quanto riguarda gli eventuali prossimi sport utility, ciascuno di loro sarà a batteria, basato sulla stessa piattaforma del “primogenito”. Ipotizzare una data di lancio risultanza abbastanza complicato: al più presto saranno commercializzati a partire dal biennio 2025-2026, all’incirca in concomitanza con il Purosangue a trazione 100 per cento elettrica.