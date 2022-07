Dodge Viper: venduta una unità a 5 anni dal suo addio

Spulciando i dati di vendita del gruppo Stellantis negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2022, è emerso che qualcuno ha comprato un’unità di Dodge Viper. Questo è un veicolo che è uscito di produzione nel lontano 2017, quindi quasi 5 anni fa. Forse si tratta di una delle cinque edizioni speciali di Viper messe in commercio nel suo ultimo anno dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles, ma non vi sono certezze in proposito.

Nel secondo trimestre del 2022 Stellantis ha venduto negli USA una Dodge Viper

La vendita di Dodge Viper per quanto insolito non è esattamente un qualcosa di raro. Lo scorso trimestre, infatti Larry Shiteater ha acquistato una nuova Dodge Dart anni dopo che la vettura è uscita di produzione. La stessa Viper già diverse volte in passato ha registrato immatricolazioni ma stupisce il fatto che ancora adesso le vendite di questa auto continuino.

Sempre a proposito di Stellantis, si segnala un’altra auto sportiva “zombi” che è uscita dai libri contabili nel secondo trimestre: un’Alfa Romeo 4C. La vettura sportiva della casa automobilistica del Biscione negli Stati Uniti è uscita dal mercato da oltre 2 anni.

La Dodge Viper è stata messa in vendita originariamente nel 1991 con un motore V10 da 8 litri e 400 cavalli. Dopo cinque generazioni, quei numeri sono cresciuti fino a 8,4 litri e oltre 640 cavalli.

Forse l’acquirente che ha acquistato questo modello nei mesi scorsi ha anche fatto un buon affare. Questo soprattutto se si considera che la Viper di quinta generazione più economica attualmente in vendita su Autotrader costa poco meno di 130 mila dollari. Sullo stesso sito segnaliamo inoltre anche la presenza di una Viper GTC 2017 da mezzo milione di dollari con solo 8 miglia sul cronometro.

Ti potrebbe interessare: Dodge Challenger: in arrivo versione più potente di Demon nella gamma della muscle car della casa americana?