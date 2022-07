Fiat Fastback, sbarco vicino: il mese di uscita e i motori

Fiat Fastback rappresenterà la prossima grande new entry di Fiat per quanto riguarda il mercato dell’America Latina. Entro fine mese partirà la sua produzione presso il centro di Betim. Relativamente all’esordio della vettura, negli scorsi giorni dal Brasile è trapelata la notizia secondo cui il mese di lancio potrebbe essere quello di ottobre, mentre lo sbarco in concessionaria avverrebbe entro la fine del 2022. Al momento riportiamo delle semplici voci di corridoio, non essendo giunti comunicati ufficiali dai portavoce del marchio italiano più importante sulla scena mondiale. Se le speculazioni trovassero conferma, allora gli appassionati della Casa residenti in quei territori avrebbero pane per i loro denti.

Fiat Fastback vicina allo sbarco sul mercato, entro la fine del 2022 sarà nelle concessionarie

A proposito dei motori di Fiat Fastback, sulla versione entry-level suv coupé del Lingotto circolano rumor circa del tre cilindri 1.0 130/125 rilasciato nel 2021 e adottato pure da Fiat Pulse. La trasmissione sarà un cambio automatico di tipo CVT a sette rapporti. Chi avrà intenzione (e la disponibilità economica) di mettere in garage un esemplare di blasone maggiore avrà modo di ordinare il propulsore turbo da 1,3 litri di Jeep Renegade.

Il cambio automatico a sei marce sarà il medesimo dello sport utility della società americana, sempre appartenente al gruppo Stellantis. In apertura del 2024 – lo ricordiamo – dovrebbe peraltro uscire una interpretazione ibrida che, insieme a quella prevista per Pulse, sarà la prima proposta commerciale di Fiat in America Latina a disporre di tale sistema di alimentazione. Sebbene non vi siano scadenze stringenti come quelle stabilite dall’Unione Europea, nei progetti del conglomerato italo francese la transizione ecologica avrà luogo anche oltreoceano.

Se parliamo, invece, del colpo d’occhio, vale a dire del design di Fiat Fastback, i render pubblicati in passato (qui visibili) lasciano pensare alle tipiche linee di un suv coupé con il tetto che si abbassa nella zona posteriore. In merito al pianale, il brand opterà per l’occasione in favore della stessa architettura della Cronos. In termini di status, il veicolo si collocherà nella gamma dell’azienda subito alle spalle di Pulse.