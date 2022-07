Fiat Pulse: in arrivo versione ibrida?

Arrivano novità interessanti dall’America Latina a proposito di Fiat Pulse. Stellantis, come tutti i produttori di auto, sta implementando i suoi piani di elettrificazione a velocità diverse in ogni regione del mondo e in base a ciascuna linea di modelli. A proposito di ciò si dice che presto la nuova Fiat Pulse e la futura Fiat Fastback avranno una versione ibrida.

Sono queste le novità che il brand italiano avrebbe in mente per i mercati sudamericani, parlando del settore utility. Entrambi i veicoli sono imparentati, contando sul fatto che condivideranno gli stessi motori a combustione con cui verranno venduti per primi sul mercato. Un eventuale aggiornamento è previsto nel 2024, a quel punto verrà adattato un sistema mild-hybrid per entrambi.

Attualmente Fiat Pulse, che è già venduta in diversi paesi sudamericani offre un motore 1.3 litri con 98 CV e 127 Nm di coppia e un turbo 1.0 litri con 118 CV e 200 Nm. Questa sarà la stessa gamma di motori che Fiat Fastback avrà a disposizione quando dovrebbe essere in vendita all’inizio del 2023, con la sua presentazione che avverrà nella seconda metà del 2022 e la sua produzione che inizierà entro la fine di quest’anno.

Quindi un anno dopo arriverà questa importante novità alla gamma dei due nuovi SUV. Entrambi i motori, il 1.0 e il 1.3 litri (questo avrà più potenza in Fastback), saranno collegati a un sistema ibrido leggero a 48 volt che consentirà di recuperare energia a veicolo fermo o in frenata.

Questi adattamenti meccanici servirebbero anche ad offrire maggiori prestazioni, un miglior risparmio di carburante e una riduzione delle emissioni inquinanti. Il Brasile sarà il primo paese in cui saranno incorporate le versioni elettrificate di Pulse e Fastback, poi il resto dei mercati. Ovviamente per il momento si tratta di semplici indiscrezioni e quindi si aspettano conferme ufficiali che comunque non dovrebbero tardare più di tanto.

