FIAT Ducato: valutazione Platinum secondo Euro NCAP [Video]

Euro NCAP ha svelato la sua lista 2022 dei furgoni commerciali più sicuri disponibili sul mercato europeo. Al primo posto troviamo Fiat Ducato risultato come uno dei veicoli commerciali leggeri più sicuri al mondo. Il furgone di Fiat è riuscito ad ottenere una valutazione Platinum. Si tratta della prima volta che viene assegnato il riconoscimento più alto possibile.

Nei test di Euro NCAP Fiat Ducato ottiene la massima valutazione

Thatcham Research, membro di Euro NCAP, ha affermato che Fiat ha migliorato il proprio risultato rispetto a quando è stato rilasciato il primo lotto di risultati dei test nel 2021, in precedenza Fiat Ducato si era appena assicurato una valutazione Bronze, con un punteggio del 28 per cento. Ma grazie a una rielaborazione del veicolo, comprese le sue caratteristiche di sicurezza, il punteggio è salito all’88 per cento.

I punteggi si basano sulla disponibilità di sistemi di frenata di emergenza, limitatore di velocità, supporto di corsia e promemoria delle cinture di sicurezza, nonché sulle prestazioni della tecnologia di sicurezza attiva.

Il miglioramento di Fiat Ducato è stato attribuito alle ottime prestazioni a 360 gradi dei suoi sistemi AEB e di assistenza alla velocità, nonché alla sua migliore capacità di supporto della corsia, con l’aggiunta del sistema di assistenza al mantenimento della corsia, che aiuta a riportare il furgone nella sua corsia.

Matthew Avery, Chief Research Strategy Officer di Thatcham Research, ha affermato che la Fiat ha risposto con forza alle richieste di una maggiore sicurezza sui furgoni e quest’anno ha alzato completamente il livello.

“Migliorare del 60 per cento passando da una valutazione all’altra è davvero impressionante e ci congratuliamo con il marchio per aver ottenuto la prima valutazione Platinum al mondo.” Insomma sicuramente una bella notizia per Fiat.

